Unser Leben in der Pandemie – «Kaltherzigkeit hat mich überrascht» Eineinhalb Jahre Corona in der Schweiz: Leserinnen und Leser erzählen, wie die Pandemie-Zeit ihr Leben verändert hat. Linus Schöpfer

Seit über einem Jahr ist sie ein alltägliches Utensil: Die Schutzmaske (Symbolbild). Foto: iStock, Getty Images

Auf einmal tragen wir Maske und beschäftigen uns mit Fallzahlen: An die Corona-Zeit werden wir uns wohl bis ans Lebensende erinnern. Die Pandemie ist für jede und jeden eine biografische Zäsur.

Wir wollten wissen, wie diese sehr spezielle Zeit Sie, liebe Leserinnen und Leser, geprägt hat. Ob sie Sie klüger gemacht, Ihr Denken geschärft, Sie irgendetwas gelehrt hat. Hier eine Auswahl der Einsendungen.

«Corona hat Dummköpfe entlarvt.» Franz K. (77), Rentner

«Corona hat mich nicht klüger gemacht. Aber Corona hat in unserem Bekanntenkreis einige Dummköpfe entlarvt, die wir bisher nicht als solche erkannt hatten. Ich habe so einige Freunde verloren, die ich bisher für intelligente, rational denkende Menschen gehalten hatte. Das tat und tut weh.»

«Ich bin allerdings auch misstrauischer geworden.» Viviane R. (39), Rechtsanwältin

«Ich bin Diabetikerin Typ 1 mit Endorganschaden. Ich gehöre zu jenen Personen, die das Virus am meisten gefährdet. Ich habe stets versucht, auch das Positive an dieser Zeit zu sehen. In der Corona-Zeit habe ich eigentümlicherweise meine Freunde, Bekannten und Kollegen besser kennen gelernt. Weil mehr über das persönliche Befinden, über Ängste, aber auch über kleine Freuden gesprochen wurde, statt nur Small Talk zu betreiben.

Der Videocall wurde in der Pandemie zur Alltäglichkeit. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Ich bin allerdings auch misstrauischer geworden. Ich traue der Grundhaltung vieler nicht mehr. Ich finde es erschreckend, wie egoistisch, verantwortungslos und bockig sich viele zurzeit verhalten. So kann ich nicht verstehen, dass sich viele allein schon dadurch, dass sie beim Einkaufen oder im Tram eine Maske tragen müssen, derart in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen.

Es hat wehgetan, die Kommentare zu lesen, die mich an sozialdarwinistisches Gedankengut erinnerten. Dass das Virus ja nur die Kranken und Alten töten würde. Dass die sowieso nicht mehr lange zu leben hätten und so weiter. Oder die Idee von Beda Stadler, man solle doch extra Zugwaggons für die Risikogruppe schaffen.

Mein Leben ist doch auch etwas wert, ich habe mir meine Krankheit nicht ausgesucht und erst recht nicht verdient – wie die allermeisten der Risikogruppe auch nicht. Oder die Kommentare über die betagten Menschen, deren einziges «Vergehen» es ist, alt geworden zu sein ... All diese Dinge zu lesen und zu hören, das trifft einen schon.»

«Ich weiss nun, wie man sich als Mensch zweiter Klasse fühlt.» Olivia B. (64), Psychologin

«Corona hat mich nicht klüger gemacht. Aber es hat mich um eine Erfahrung reicher gemacht: Ich weiss nun, wie man sich als Mensch zweiter Klasse fühlt. Ich habe eine Autoimmunerkrankung und kann mich deshalb nicht impfen lassen. Die zunehmende Hetzjagd auf die bösen Ungeimpften macht mir Angst.»

«Gewisse Massnahmen der Politik halte ich für fragwürdig.» David T. (41), Ingenieur

«Bei uns hatte die ganze Familie Covid. Bei den Kindern wars harmlos, ich jedoch musste fast ins Spital und leide bis heute unter Nachwirkungen. Die Krankheit hatte allerdings auch etwas Schönes: Sie hat mir die Angst vor dem Tod genommen. Ich bin dadurch auch ungeduldiger geworden. Das Leben ist zu kurz für Dinge, die einem nicht gefallen.

Gewisse Massnahmen der Politik halte ich für fragwürdig, manche für absurd. Freunde von mir erhielten Bussen, weil sie nicht ganz zwei Meter Abstand hielten, dazu das Schreien meiner Mitlinken nach Repression und die Unwissenschaftlichkeit des BAG beim Umgang mit Themen wie Aerosole oder Masken. Der Lockdown hat mich schwer beschäftigt, aber klüger gemacht hat mich Corona nicht.»

«Ich habe FFP2-Masken getragen, als Herr Koch noch gegen Masken war.» Peter Z. (69), Rentner

«Mich hat die Kaltherzigkeit vieler in unserem Land überrascht. Viele nahmen den Tod von andern Menschen einfach in Kauf, schrieben herzlose Kommentare und hatten kein Mitgefühl. Das hat mich zutiefst erschreckt.

Ich habe in der Corona-Zeit gemerkt, wie das schweizerische System der Konsultation und des Kompromisses versagen kann. Man bekam im Herbst 2020 den Eindruck, der Seilbahnverband und noch ein paar andere Lobbys regierten das Land. In ähnlichen Krisen braucht es künftig einen General, der die Kompetenzen eines Oberkommandierenden hat. ‹Lead, follow or get out of the way›, sollte die Devise dann heissen. Es gab zu viele, die im Weg waren und keine Leadership zeigten oder schlechte Follower waren.

Und noch eine Lehre für mich: Für die eigene Gesundheit muss man selbst die Verantwortung übernehmen. Ich habe FFP2-Masken getragen, als Herr Koch noch gegen Masken war. Ich fand, Milliarden von Menschen in Asien können mit ihren Masken nicht irren. Und ich begann im Frühsommer 2020, Desinfektionsmittel selbst herzustellen, als die Ware knapp war.»

Da galt Händewaschen noch als wichtiger als Maskentragen: Bundesrat Alain Berset und Daniel Koch, Corona-Delegierter des BAG, am 27. Mai 2020 in Bern. Foto: Keystone

«Ich bin dankbar für die vielen, die Maske tragen, sich impfen lassen.» Romina Q. (54), IV-Rentnerin

«Ich hatte Krebs und wurde mit Chemo, OP und Bestrahlung therapiert. Seither leide ich unter einer extremen Müdigkeit, einer Fatigue. Pro Tag habe ich zwei bis drei Stunden, in denen ich etwas unternehmen kann. Interessanterweise fühlte ich mich durch diese Einschränkungen auf die Pandemie gut vorbereitet. Ich musste mein Leben gar nicht gross umstellen. Ich war enorm dankbar für meine Fähigkeiten, mir den Tag mit einem Spaziergang, Puzzle, Lesen, Kochen und anderem schön zu machen.

Ich bin dankbar für die vielen, die Maske tragen, sich impfen lassen, die Abstände einhalten. Die Schweizer Bevölkerung hat da eine grosse Leistung erbracht.

Ich hoffe, dass die Gesellschaft durch Corona klüger wird im Umgang mit Fatigue-Patienten. Dass die vielen Long-Covid-Fälle stärker auf dieses Problem aufmerksam machen. Dass den Betroffenen, die oft zurückgezogen leben, da sie ihre Kräfte einteilen müssen, künftig etwas mehr Beachtung und Verständnis entgegengebracht wird.»

Eine Patientin mit Long-Covid-Symptomen wird in einer Praxis in Lugano untersucht. Foto: Keystone

«Die ‹stille› Mehrheit ist eine grosse Unbekannte.» Karl Y. (54), Informatiker

«In der Krise stellten sich mir einige politische Fragen. So ist mir klar geworden, dass ich nicht weiss, wie sich in einer Gesellschaft ein Konsens bildet. Wie entsteht eine politische Mitte? Wie verständigt man sich über gemeinsame Ziele und Werte?

Unklar ist auch, was eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung denkt, denn nur geäusserte Meinungen werden zur Kenntnis genommen. Soziale und konventionelle (Print-)Medien sind ein Filter für das, was öffentlich wahrgenommen wird. Die ‹stille› Mehrheit ist eine grosse Unbekannte.

Aufgefallen ist mir, dass der Rückhalt für demokratische Prinzipien in der Bevölkerung offenbar gar nicht so gross ist. Wohlstand und Sicherheit gehen vor Mitbestimmung. Erkennbar wurde das, als es gar keine Proteste gab, als der Bundesrat das Heft in die Hand nahm und das Parlament nicht mehr tagte. Ich dachte, das Parlament sei gerade in Krisenzeiten wichtig.»

Zur Umfrage Infos einblenden Dieser Artikel ist das Ergebnis eines Leserinnen- und Leseraufrufs, der Anfang August auf den Websites der Bezahlmedien von Tamedia veröffentlicht wurde. Wir präsentieren hier eine Auswahl der Einsendungen. Die Namen wurden geändert, die übrigen Angaben entsprechen den realen Personalien. (lsch)

«Man muss sehr obrigkeitsgläubig sein, um nicht das Vertrauen in die Regierung zu verlieren.» Klara J. (86), Rentnerin

«Ich habe mehr als genug von den ganzen Oberarmen. Oberarme, vor und während und nach dem Piks, dünne, dicke, junge, alte, schöne, weniger schöne Oberarme. Und anschliessend dazu, als Dessert: etwas Nasengrübeln. Da fängt bei mir langsam, aber sicher das Verständnis an für die Impf- und Massnahmenskeptiker. Können Sie das bitte in der Zeitung unterbringen?

Die Krise hat mich desillusioniert. Ich habe in der Zeit die wenigen losen Bekanntschaften verloren. Und man muss schon sehr obrigkeitsgläubig sein, um bei diesem ganzen Hin und Her nicht das Vertrauen in die Regierung zu verlieren.

Gewisse Massnahmen kann ich nicht nachvollziehen. Zum Beispiel: Warum dürfen gehbehinderte Personen wie ich im Bus nicht mehr vorne aussteigen? Ich bin ja doppelt geimpft, trage Maske und drehe dem Fahrer auch noch den Rücken zu. In der Mitte aussteigen zu müssen ist jedes Mal eine Mutprobe. Ich riskiere jedes Mal einen Sturz.»

Schriftsteller Franz Hohler lässt sich am 4. Januar 2021 demonstrativ gegen Covid-19 impfen. Foto: Keystone

«Das Coronavirus hat meine Aktivitäten gebremst – zum Glück.» Roland O. (80), Rentner

«Im Frühjahr 2020 realisierte ich, dass mir die Einschränkungen in der äusseren Welt eine Chance gaben: die Chance, mich wieder stärker mit meiner inneren Welt auseinanderzusetzen. Ich holte Bücher hervor, die ich letztmals vor 35 Jahren gelesen hatte: Krishnamurti, Baird Spalding, Kyriacos C. Markides ... alles Autoren, die der Frage nachgehen: ‹Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich?› Diese erneute Beschäftigung mit dem tieferen Sinn des Lebens hat meinem Dasein neue Impulse gegeben.

Das Coronavirus hat meine Aktivitäten gebremst – zum Glück: Ich erkenne immer deutlicher, wie das Leben ein fortwährender Prozess des Selbst-Erkennens und des Selbst-Ausdrucks ist.

Das Virus selber machte mir nie Angst, bis heute nicht. Sollte es in meinen Körper eindringen, werde ich es willkommen heissen. Dann ist mein Immunsystem gefragt. Obschon ich viel Vertrauen in meinen Körper habe, kann ich nicht voraussehen, wie er auf eine allfällige Corona-Erkrankung reagieren würde. Deshalb habe ich in meiner Patientenverfügung festgehalten, dass man mich getrost gehen lassen kann, sollte auf der Intensivstation Platzmangel herrschen.



Im Universum gibt es ein schöpferisches Urprinzip, das alles und jedes durchdringt und durchflutet. Diese universelle Lebensenergie, die mich und meinen Körper erschaffen hat, hat auch dieses Virus erschaffen. So gesehen, haben wir beide den gleichen Ursprung. Letztlich ist das Virus ein Teil von mir – und ich bin ein Teil von ihm.»

«Die ständigen Alarmmeldungen im Radio und im TV setzten mir zu.» Gertrude Q. (63), NPO-Mitarbeiterin

«Ich bin nicht klüger geworden in der Corona-Zeit, wohl aber reflektiere ich mich nun besser. In der Homeoffice- und Lockdown-Zeit konnte ich mich mehr als üblich mit meinen Angelegenheiten beschäftigen, etwa die Zeit nach der Pensionierung planen.

Den Anfang der Corona-Zeit empfand ich als stressig. Die ständigen Alarmmeldungen im Radio und im TV setzten mir zu. Deshalb habe ich plötzlich schlecht geschlafen. Eine grosse Erleichterung war es für mich, als Radiomoderator Davide Gagliardi – er war gerade selber krank und wusste nicht, ob er das Virus hatte – im RSI sagte: ‹Tutto andrà bene.› Alles wird gut!»

«Und ich habe einen neuen Sport für mich gefunden: Bogenschiessen im Wald.» Hans T. (82), Rentner

«Ob ich gescheiter wurde? Weiss ich nicht. Was ich aber weiss: dass ich in der Corona-Zeit mehr unnützes Wissen angehäuft habe. Ich habe unter anderem gelesen: über Napoleon und Metternich, dazu Bücher von Blaise Pascal, Joseph Schumpeter, Karl Popper, Albert Camus ...

Und ich habe einen neuen Sport für mich gefunden: Bogenschiessen im Wald – und damit neue Freunde. Das war und ist das Gute an der ganzen Sache, für mich persönlich. Was die Gesellschaft anbetrifft: Ich kann nur mit Mühe akzeptieren, dass sich Leute nicht impfen lassen.

Habe am 1. August Schweizer Flaggen vor den Balkon gehängt, wie immer.»

