FCB verliert Testspiel gegen Thun – Kalt duschen mit Heinz Lindner Der FC Basel erwischt im Testspiel gegen den FC Thun einen schlechten Start, den er nicht wettzumachen versteht. Taulant Xhaka gibt sein Comeback, die Neuzugänge debütieren. Oliver Gut

Heinz Lindners Fuss und der Ball: Am Donnerstag im ersten Training in Crans-Montana ist es noch lustiger als am Sonntag im ersten Test. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus).

Vielleicht hat der Vorabend mit Österreich ja auch als Zuschauer so viel Energie gekostet. Eine knappe 1:2-Niederlage im EM-Achtelfinal gegen Italien, ein knappes Ausscheiden nach überraschend starker Darbietung – vielleicht nimmt so etwas einen etwas mehr mit, wenn man selbst schon Teil des österreichischen Nationalkaders gewesen ist.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Sicher ist: Auf der Höhe ist Heinz Lindner im ersten Testspiel des FC Basel nicht. Am ersten Gegentreffer noch schuldlos, ist es der Torwart Nummer 1 der Rotblauen, der mit seinem Fuss und schlechten Pässen jene weiteren zwei Gegentore einleitet, die seinen Farben früh in der ersten Hälfte eine ordentlich kalte Dusche bescheren und die schliesslich in die Niederlage führen: Der FCB verliert den ersten Test in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 gegen den FC Thun mit 2:3.

Natürlich ist das verschmerzbar. Auch dann, wenn nicht nur das Resultat, sondern auch der Eindruck kein toller gewesen ist. Es bleiben noch einige Testspiele, um sich zu steigern und um dann bereit zu sein, wenn es am 22. Juli zuerst in der Qualifikation zur Europa Conference League und danach in der Schweizer Meisterschaft erstmals Ernst gilt.

Also bleiben – nebst Lindners Assists – vor allem die erfreulichen Dinge aufzuzählen: Rund zehn Monate nach seinem letzten Einsatz im Viertelfinal der Europa League hat Taulant Xhaka zumindest auf Testspiel-Stufe sein Comeback gegeben. Dieses fiel – inklusive folgenlosem Schreckmoment nach einem Zweikampf, als er kurz liegen bleibt – ganz ordentlich aus, auch wenn er Lindners schlechtem Pass vor dem 0:2 ein bisschen vehementer entgegensprinten dürfte.

Auf der Jagd nach einem Madrilenen: Dominik Schwizer (Thun) sprintet dem ballführenden Sergio Lopez (Basel) hinterher. Foto: Urs Lindt (Freshfocus).

Ganz ordentlich ist auch, was Edon Zhegrova mit einem Tor und einem Assist auf den Platz bringt und sind die Ansätze, die mit Rechtsverteidiger Sergio Lopez einer der drei Neuzugänge zeigt. Etwas weniger auffällig sind die Debüts von Jordi-Quintillà und Yacouba Nasser Djiba, der nach der Pause Teil einer komplett eingewechselten, neuen Formation ist, in der Yannick Marchand die Captain-Binde trägt und Afimico Pululu mit seinen 22 Jahren den Silberrrücken gibt. Es ist eine Elf, die in einer wesentlich ereignisärmeren zweiten Halbzeit nicht in der Lage ist, das Resultat zu korrigieren.

Korrigiert und retuschiert wird hinter den Kulissen weiterhin am rotblauen Profikader – und das ganz unabhängig von den Eindrücken aus diesem Testspiel. Dabei ist am Sonntag ein neuer Name aufgetaucht: Liam Miller, 21-jähriger Stürmer aus dem grossen Fundus des FC Liverpool und kanadischer Nationalspieler. Gemäss englischen Medien soll der FCB kurz vor der Finalisierung des Transfers sein, nachdem Liverpool auf das zweite Angebot der Basler eingegangen sei. Andere Quellen berichten allerdings, dass dies noch zu weit gegriffen sei, auch wenn der FCB sich sehr wohl für die Dienste des Spielers interessiere.

Fehler gefunden?Jetzt melden.