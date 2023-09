Kaiseraugst will Wohnungen statt Schrott – Recyclingfirma Thommen soll Areal beim Bahnhof räumen Jahrzehntelang schredderte die Thommen AG in Kaiseraugst Autos. Heute ist sie ein globales Recyclingunternehmen. Nun soll die Firma weg vom Areal an bester Lage. Simon Erlanger

Wohnungen statt Schrott. Das Areal der Thommen AG beim Bahnhof Kaiseraugst soll umgezont werden. Die Recyclingfirma wehrt sich dagegen. Foto: Archiv Tamedia

Sie sind seit Jahrzehnten ein Wahrzeichen von Kaiseraugst, die Schrottberge der Thommen AG beim Bahnhof. Seit Beginn der 50er-Jahre ist die ursprüngliche Basler Firma mitten im Gelände der alten Römerstadt ansässig, nicht weit vom alten Kastell. 1971 wurde hier die legendäre Schredderanlage aufgestellt, die Autos sekundenschnell zerlegen konnte. Seither hat sich Thommen zum modernen Recycling- und Entsorgungsunternehmen entwickelt, das Wertstoffe fachgerecht entsorgt, um sie als Sekundärrohstoffe in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Die Thommen AG beschäftigt heute an 25 Standorten in der Schweiz, Belgien, Deutschland, Italien und China rund 650 Mitarbeitende.

Thommen soll zügeln

Wenn es nach dem Willen der Gemeinde Kaiseraugst geht, wird die Erfolgsstory bald nicht mehr am alten Firmensitz weitergeführt. Die Thommen AG soll ihr Firmenareal in Kaiseraugst räumen. Das berichtet die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ).

Die Gemeinde möchte das Gelände an bester Lage umzonen und einer neuen Bahnhofzone zuweisen. Dort soll ein Wohnquartier samt Dienstleistungs- und Verkaufsflächen entstehen. Bei der Thommen AG sei man wenig erfreut, berichtet die NFZ. Man halte am alten Standort nahe der Bahnlinie fest. Solange kein adäquater Ersatzstandort zur Verfügung stehe, könne man sich auf die Umzonung sowieso nicht einlassen.

Entscheid am Mittwoch

Über die Umzonung werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Kaiseraugst am Mittwoch, dem 6. September, in einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung entscheiden. Wie die NFZ berichtet, habe die Thommen AG klar gemacht, dass man bei einem Entscheid der Gemeindeversammlung zur Umzonung des Areals den Rechtsweg beschreiten werde.

Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

