Streckenausbau Pratteln–Rheinfelden – Kaiseraugst spürt die Ausbau-Gelüste der SBB Die SBB intervenierten bei einem Alterszentrumprojekt in Kaiseraugst: Alternativ-Zugangswege mussten zugesichert werden, damit die Bahn auf drei oder vier Spuren ausgebaut werden kann.

Wegen des geplanten Ausbaus der Bahnstrecke musste ein geplanter Neubau des Alterszentrums Rinaupark in Kaiseraugst überarbeitet werden. Foto: Kostas Maros

«Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen», dieses Zitat von Aristoteles steht als Leitmotto auf der Website des Alterszentrums Rinaupark in Kaiseraugst. Und das konnte der Stiftungsrat kürzlich gut gebrauchen.

Die Sache war folgende: Seit Jahren plant die Stiftung Rinaupark ein neues Alterszentrum. Eine schöne Variante hatte man ausgewählt, edel konzipiert, zentral gelegen, mit 30 Alterswohnungen und 60 Pflegeplätzen.

Der Neubau soll an der Bahnlinie zu liegen kommen. So weit, so gut. Doch als das Bauprojekt beim Kanton lag, folgte die grosse Überraschung. Die SBB erhoben Einsprache. Man habe sicherstellen wollen, dass die Realisierung des Altersheimprojekts den Vierspurausbau Pratteln–Rheinfelden nicht verunmögliche, sagt Marc Olivier Dischoe, Pressesprecher der SBB.