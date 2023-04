Nach 13 Jahren Ausfall – Kaiseraugst führt wieder eine «Eierläset» durch Der Turnverein Kaiseraugst bringt als erste Amtshandlung die «Eierläset» nach über einem Jahrzehnt Ausfall zurück nach Kaiseraugst. Linus Schauffert

Die «Eierläset» (hier in Arlesheim) findet dank dem Turnverein ihren Weg zurück nach Kaiseraugst. Archivfoto: Pino Covino

Zeglingen, Thürnen, Ramlinsburg, Seltisberg: Es scheint, als würde jede noch so kleine Gemeinde in der Region eine «Eierläset» durchführen. So selbstverständlich ist das aber nicht, wie das Beispiel Kaiseraugst zeigt.

Wie die «Neue Fricktaler Zeitung» (NFZ) am Mittwoch berichtete, wurde dort nämlich seit 13 Jahren keine «Eierläset» mehr durchgeführt. Die letzte fand im Sommer 2009 statt.

Erste Amtshandlung des Turnvereins

Dass es so nicht weitergehen könne, fand der erst im September 2021 gegründete und mittlerweile aus 15 Turnerinnen bestehende Turnverein Rheinfelden. Und beschloss, am kommenden Sonntag, dem 16. April, um 13.30 Uhr die «Eierläset» zurück nach Kaiseraugst zu bringen.

Der dreiköpfige Vorstand um Präsidentin Céline Bürgin sagte gegenüber der NFZ: «Das Eierläse in Kaiseraugst wiederauferstehen zu lassen, soll unsere erste Amtshandlung sein!» Dazu erhält der Turnverein, der am Sonntag selbst gegen die Guggemusik Grossschtadtchnulleri antritt, Hilfe von der Jugi Rheinfelden.

«Eierläset» in der Region am 16.4. Infos einblenden Allschwil 14 Uhr, Oberwilerstrasse. Arboldswil 11 Uhr, Sportplatz. Arlesheim 12 Uhr, Dorfzentrum. Biel-Benken 13 Uhr, Dorfplatz. Bretzwil 14.30 Uhr, bei der Turnhalle. Bubendorf 14 Uhr, Schulhausplatz Dorf und Mehrzweckhalle. Ettingen Achtung: Samstag, 15. April, 15 Uhr, Hauptstrasse beim Guggerhuus. Läufelfingen 14 Uhr, Mehrzweckhalle Herrenmatt. Pfeffingen Achtung: Samstag, 15. April, 14 Uhr, Mattenweg und Werkhofplatz. Ramlinsburg Nach 13 Uhr, Brünnliweg und Mehrzweckhalle. Reigoldswil 14 Uhr, im Dorf. Rickenbach 14 Uhr, Sportplatz bei der Mehrzweckhalle. Rothenfluh 13.30 Uhr, Dorfkern und Mehrzweckhalle. Seltisberg 14.30 Uhr, Mehrzweckhalle. Therwil 14 Uhr, Bahnhofstrasse und Mehrzweckhalle. Thürnen 14 Uhr, Roter Platz. Zeglingen 14 Uhr, Sportplatz. Die Angaben stammen von Baselland Tourismus und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (lsc)

Im Anschluss an den Wettkampf findet die Siegerehrung mit Wanderpokal-Übergabe statt, bevor sich die Festgesellschaft in die Dorfturnhalle begibt, wo Verpflegung, eine Plauschstafette für Kinder und ein Ständchen der Musikgesellschaft warten.

Dort können dann auch die beim Wettkampf verwendeten Eier in Form von Rührei, Eierbrötli oder Eiersalat verzehrt werden – sofern sie die Geschehnisse am Nachmittag unversehrt überstehen. Darum ist aber die Mühle Maisprach besorgt, die die Spreu spendet, welche die Auffangkörbchen auskleidet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.