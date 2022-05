Bootshaus-Eröffnung – Kaiseraugst feiert einen Neubau auf Ruinen Am 1. Mai wurde das neue Bootshaus des Basler Ruderclubs eröffnet. Unter der Erde befindet sich ein Sensationsfund aus der Römerzeit. Karoline Edrich

So sieht das neue Bootshaus in Kaiseraugst aus. Bild: zvg

Nach sechsmonatiger Bauzeit wurde am vergangenen Sonntag die Eröffnung des neuen Bootshauses des Basler Ruderclubs gefeiert. Vor Ort: 150 Personen, darunter Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Kaiseraugst, der umliegenden Ruder-, Segel- und Bootsclubs und des Schweizerischen Ruderverbandes.

Bereits seit 1911 besitzt der Ruderclub neben seinem Hauptsitz in Basel ein Bootshaus in Kaiseraugst. Dieses war jedoch baufällig und wurde nun durch ein neueres, moderneres ersetzt. «Der Neubau hat Platz für über 70 Ruderboote, vom Einer bis zum Achter und vom Rennboot bis zum Boot für gemütliche Ausfahrten», so die Medienmitteilung des Ruderclubs. Ausserdem besitze der Holzbau, im Gegensatz zum alten Gebäude, eine zeitgemässe Damengarderobe.

Das besondere an der gestrigen Veranstaltung: Einige Meter unter dem Bau befinden sich die Ruinen eines Amphitheaters aus der Römerzeit. Wie die BaZ berichtete, wurde die alte Arena während den Bauarbeiten des Bootshauses gefunden, zur Überraschung der Archäologen vor Ort. Jahrhundertelang lagen die Reste des grossen Baus unentdeckt unter dem Boden. Nun bedecken eine Aufschüttung und das darüberliegende Bootshaus die Ruine. Im Gespräch ist aber eine Errichtung eines Infopoints.

