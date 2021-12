Konkurrenz für Coop und Migros – Kaffeepulver, Cola und Zigaretten in zehn Minuten geliefert Der ultraschnelle Online-Lebensmittelhändler Stash expandiert in die ganze Schweiz. Die typischen Kundinnen und Kunden sind vor allem eines: bequem. Erich Bürgler

Stash-Kurier Santiago liefert die bestellten Lebensmittel innert wenigen Minuten aus. Foto: Michele Limina

Schlaftrunken öffnet der junge Mann an diesem regnerischen Morgen die Haustür. Santiago, ein Velokurier des Lieferdienstes Stash, hat ihm innert zehn Minuten die online bestellten Lebensmittel gebracht. «Ich hatte keinen Kaffee mehr», sagt der Kunde. Neben Kaffeepulver hat er noch ein paar Gipfeli, ein Pain au Chocolat und Zigaretten bestellt. Alles, was er heute zum Frühstück braucht – aber nicht mehr. Denn bei Stash gibt es im Gegensatz zu anderen Onlinehändlern keinen Mindestbestellwert. Die Liefergebühren sind mit 3.90 Franken niedrig.

In Zürich lieferte Stash im Februar die ersten Lebensmittel aus. Seit kurzem fahren ihre Velos auch durch Luzern und Basel. Bald öffnet die erste Filiale in Genf. Eine rasche Expansion gehört zum Geschäftsmodell. Mit der angestrebten schweizweiten Präsenz in den 10 bis 12 grössten Städten bis Ende 2022 steht die junge Firma zunehmend in Konkurrenz mit den Platzhirschen im Lebensmittel-Onlinehandel: Coop und Migros.