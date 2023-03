Wann kommt der neue Betreiber? – Kaffeemobil-Standort am Rhein bleibt vorerst verlassen Um den Ex-Stammplatz des Kaffeemobils vom Unternehmen Mitte in Basel ist ein juristischer Streit entbrannt – dazu sorgt ein Facebook-Kommentar von Esther Keller für Irritation. Julia Gisi

Während rund 10 Jahren verkaufte das Unternehmen Mitte am Oberen Rheinweg in Basel seinen Kaffee. Foto: Dominik Plüss

Wer dieser Tage an der Rheinpromenade entlangspaziert und einen Kaffee geniessen will, sucht am Oberen Rheinweg auf der Höhe der Münsterfähre vergeblich nach einer Verpflegungsgelegenheit. Der ehemalige Stammplatz des Kaffeemobils des Unternehmens Mitte (UM) steht bis heute leer – obwohl ihn inzwischen ein neuer Betreiber hätte beziehen sollen.