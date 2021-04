600 Millionen Dosen Impfstoff ab 2022 – Lonza baut in Visp massiv aus – jetzt sollen sogar Käser helfen Der Impfstoff-Hersteller verdoppelt die Produktion im Wallis auf 600 Millionen Dosen. Weil im Moment das Personal fehlt, springt nun der Staat ein. Isabel Strassheim , Holger Alich

Dringend mehr Mitarbeitende gesucht: Covid-Impfstoffproduktion von Lonza in Visp. Foto: Lonza Ltd.

Die News kommt am Donnerstagmorgen früh: Die Produktion von Covid-19-Impfstoff bei Lonza in Visp soll verdoppelt werden. Eine Vereinbarung von Lonza mit dem US-Unternehmen Moderna sieht den Bau von drei zusätzlichen Produktionslinien vor. Momentan laufen drei, jede soll pro Jahr den Wirkstoff für 100 Millionen Dosen herstellen. Wie Lonza mitteilte, werden die zusätzlichen Produktionskapazitäten schrittweise in Betrieb genommen. Anfang 2022 soll dann alle sechs Anlagen in Betrieb sein. Wie hoch das Investitionsvolumen für die zusätzlichen Fabrikationslinien ist, schrieb Lonza in der Medienmitteilung nicht.