Justizreform in Israel – Kämpferin für eine unabhängige Justiz Esther Chajut ist Präsidentin des obersten Gerichts und muss nun über ein Verfahren in eigener Sache urteilen: den Justizumbau der rechtsreligiösen Regierung. Ganz Israel schaut auf sie. Sina-Maria Schweikle, aus Tel Aviv

Gegen politisch motivierte Schwächung der Justiz: Esther Chajut, seit 2017 oberste Richterin Israels. Foto: AFP

Viel wird dieser Tage über den Protest Zehntausender Israelis gegen die sogenannte Justizreform geschrieben. Wenig findet sich aber über die Menschen, die Gegenstand des Umbaus sind: die fünfzehn Richterinnen und Richter am obersten Gerichtshof. An der Spitze des Kollegiums steht Präsidentin Esther Chajut. Deren Karriere endet nun offenbar so, wie sie begann: mit einem Kampf um die Unabhängigkeit des obersten Gerichts.