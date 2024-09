«Touche ma bouche» – Nach 28 Jahren zum letzten Mal auf der Bühne Mit dem Programm «Glück 2.0» verabschieden sich Daniel Buser und Roland Suter. Unterstützt werden sie dabei von Michael Wernli. Ein würdiger Schlussspurt. Markus Wüest

«Touche ma bouche» mit Verstärkung: Michael Wernli hilft Daniel Buser und Roland Suter (v.l.) kompetent durch die letzten 83 Minuten. Foto: Doris Flubacher

Jetzt abonnieren und von der Vorlesefunktion profitieren. Abo abschliessenLogin BotTalk

Elton John geht immer wieder einmal auf Abschiedstournee. Bob Dylan ist auf seiner «Never Ending Tour», und Bruce Springsteen hat letzthin behauptet, so etwas komme für ihn nie infrage. Wörtlich sagte er: «We ain’t doing no farewell tour bulls***» – eine Übersetzung lassen wir anstandshalber bleiben.

Bei «Touche ma bouche» ist es ein bisschen anders als bei John, Dylan und Springsteen. Die beiden Basler Kabarettisten Daniel Buser und Roland Suter gehen ja eher selten auf weltweite Tournee, aber sie haben nun beschlossen, nach 28 Jahren aufzuhören – und thematisieren das in ihrem letzten Bühnenprogramm «Glück 2.0».

Unterstützung mannigfaltiger Art erhalten die beiden von Michael Wernli, der mit ihnen schon beim Jubiläumsprogramm 2017 auf der Bühne stand. Der Mann mag Zürcher sein, aber er kann was. Zum Beispiel so täuschend echt Roger Federer nachahmen, dass es einen Moment dauert, bis man merkt: Ah, Basels grösster Weltstar ist gar nicht wirklich am Telefon und gratuliert auch gar nicht wirklich Herrn Buser und Herrn Suter zu ihrer Gesamtleistung. (Hätte ja sein können …)

Das laufende Herunterzählen

Wernli ist als Multiinstrumentalist vor allem für die Musik zuständig, trägt aber durchaus seinen Teil zum gelungenen, 83 Minuten langen, definitiven Abschied von «Touche ma bouche» bei. Dieses laufende Herunterzählen der letzten Minuten ist der rote Faden, der sich durch das Programm zieht.

Ein Programm, das von Rückblicken auf frühere Schaffensperioden – mit dem Programm «Glück» ging es 1996 los – und der Beschäftigung mit dem nahenden Ende geprägt ist. Selbstverständlich ein Mix aus musikalischen Nummern und Wortgeplänkeln der beiden, die sich ja konsequent siezen. Es ist kein Best-of, aber unter anderem eine willkommene Gelegenheit, auch Bühnenfiguren, die die beiden in 28 Jahren geschaffen haben, einen allerletzten Auftritt zu gönnen.

Ist «Glück 2.0» politisch scharf? Es geht. In Erinnerung bleibt die Nummer mit den Po-Po-Po-Pulisten, die ja letztlich am – man setze hier ein anderes Wort für den Popo ein – sind.

Voller entwaffnender Selbstironie ist es auch, wenn Roland Suter ein «Trigespräch» mit einer Katze und einem Teufeli hält. Beides Handpuppen aus Kindertagen, die sich über seinen Werdegang lustig machen: «Immer giggerig gsi uff Anerkennig!»

Schokolade ist Gemüse

Und weil Wernli auch noch Christian Gross imitiert und den SRF-Mann Peter Baltzli, sind die 83 Minuten extrem kurzweilig, aber die wachsende Wehmut, weil das Ende naht, drückt immer stärker durch. Es bleiben in Erinnerung Bonmots wie: «Ob schwarz, weiss oder gelb, ob reich oder arm, man kann jeden Tag selbst wählen, ob man ein Arschloch ist oder nicht.» Oder: «Schoggi isch doch uss Bohne. Denn isch si im Grund jo Gmües.»

Im Theater im Teufelhof zeigen «Touche ma bouche» ihr Abschiedsprogramm noch bis Ende September. Wegen grosser Nachfrage hat man bereits einen Zusatztermin hinzugefügt. Am Schluss wirds doch noch wie bei Dylan …

Newsletter Der Abend Erhalten Sie zum Feierabend die wichtigsten News und Geschichten der Basler Zeitung. Weitere Newsletter Einloggen

Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.