Wegen Bauchaos in der Freien Strasse – Juwelier Gübelin verlässt Basel Vierzig Jahre gehörte das Traditionsgeschäft zur Innenstadt. Ende Jahr macht das Familienunternehmen den Laden dicht.

Gübelin geht. Das Juweliergeschäft verlässt Basel, wegen der Baustellen und der Kunden, die nicht mehr so zahlreich kommen wie früher. Foto: zvg

Der Anlass klingt simpel, doch dahinter steckt eine grosse Portion Unzufriedenheit mit der Baustellenplanung und den Umbauplänen der Basler Innenstadt. Weil Ende Jahr der Mietvertrag des Juweliergeschäftes Gübelin in der Freien Strasse ausläuft, will das Traditionsunternehmen diesen nicht mehr verlängern. «Allen Mitarbeitenden der Basler Boutique bieten wir eine Weiterbeschäftigung in unserem Unternehmen an», sagt Patrick Pfannkuche auf Anfrage der BaZ.

Seit 1972 befindet sich Gübelin in Basel. Die Gründe für den Wegzug haben etwas mit der «Entwicklung des Standorts Freie Strasse» zu tun oder anders formuliert: mit dem, was die Stadtplaner aus dem Bau- und Verkehrsdepartement zusammen mit der Mehrheit des Grossen Rates als zukunftsweisend erachten. Denn die vielen Umbauarbeiten bleiben für die Geschäfte nicht ohne Folgen. «Die Retaillandschaft der Basler Innenstadt hat sich in den letzten Jahren stark verändert und ist von verschiedenen Wechseln und Umbrüchen geprägt», sagt Pfannkuche. «Auch wenn Anwohner und Geschäfte von der Umgestaltung der Freien Strasse später profitieren mögen, sind doch die baulichen Massnahmen zum Teil recht enorm, sodass Geschäfte mitunter von Bauzäunen verdeckt werden und praktisch von der Bildfläche verschwinden.» Hinzu kämen noch «historische Funde», die die umfangreichen Bauarbeiten auf unbestimmte Zeit hinauszögern würden.

Freie Strasse im Wandel

Doch Gübelin macht nicht nur die städtische Baustellenplanung verantwortlich, sondern grundsätzlich den Niedergang Basels als Messestadt, die innert kurzer Zeit die Muba und die Baselworld verloren hat. «Nicht zuletzt beeinflusst auch die Veränderung der Messe Baselworld die Attraktivität der Stadt», sagt Pfannkuche. «Wir fokussieren unsere Aktivitäten in der Schweiz auf unsere Boutiquen in Zürich, Genf, Luzern, Lugano und St. Moritz und entwickeln neue Konzepte, um das Unternehmen weiterhin gut für die Zukunft aufzustellen.»

Dass Gübelin wegziehe, sei sehr schade, sagt Mathias F. Böhm von Pro Innerstadt. «Doch dass es in Städten zu Veränderungen kommt und Geschäfte ihre Strukturen anpassen, ist normal und keine neue Erscheinung. Wenn Gübelin seinen Basler Standort verlasse, weil sein Kundensegment sich verändere, richte er sich für die Zukunft aus. «Andere Geschäfte kommen nach Basel an die Freie Strasse. Wir beobachten einen Wandel», so Böhm.

Mischa Hauswirth ist Journalist bei der BaslerZeitung.

