Juwelen von Dresden zurück – Ohne Deal mit den Tätern ging es nicht Drei Jahre nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden sind die meisten Juwelen wieder da. Wie es gelang, den Schmuck sicherzustellen. Verena Mayer

Die Schätze sind zurück, müssen aber restauriert werden: Die ausgeraubte Vitrine im Juwelenzimmer des Historischen Grünen Gewölbes im Residenzschloss in Dresden. Foto: Oliver Killig (Keystone)

Für Sachsen fand die Weihnachtsbescherung dieses Jahr schon am vierten Adventwochenende statt. Das Land bekam 31 Juwelengarnituren, mit Brillanten besetzt, darunter einen Bruststern und eine Hutverzierung. Genauer gesagt: Es bekam die Juwelengarnituren zurück. Denn diese waren aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen worden. Im November 2019 waren Diebe in die Schatzkammer des Residenzschlosses eingebrochen, hatten eine Vitrine zerschlagen und Schmuck im Wert von 113 Millionen Euro mitgenommen. Seither galt der Schatz von August dem Starken als verschollen – bis zur Nacht auf Samstag.