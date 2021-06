Folgen der Gewitter – Junihagel macht Früchte und Gemüse teurer Unwetter und Frost führen zu Ernteausfällen in der Schweiz und den Nachbarländern. Einige Obstsorten kosten deshalb mehr. Auch bei Gemüse drohen Preissteigerungen. Angelika Gruber

Der Hagel hat ein Zucchettifeld in Wädenswil zerstört. Foto: Sabine Rock

Es ist Sommerzeit, und damit haben Früchte und Gemüse Hochkonjunktur. Doch wer sich an dem Genuss erfreuen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Denn die extremen Witterungsbedingungen im laufenden Jahr haben zu Ernteausfällen geführt, was nun bei einigen Früchten die Preise in die Höhe treibt.

Schuld an den Preissteigerungen sind zum einen die Unwetter der vergangenen Tage, die in Teilen der Schweiz schwere Schäden in der Landwirtschaft angerichtet haben. Von den Obstsorten seien vor allem Freilandkulturen wie Äpfel, Kirschen, Erdbeeren, Birnen und Zwetschgen betroffen, so eine Sprecherin des Schweizer Obstverbands.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung