Business Parc expandiert – Jungunternehmer brauchen mehr Platz Covid-19 konnte die regionalen Startups nicht bremsen. Im Business Parc ist die Auslastung so gross, dass in Reinach und Liestal ausgebaut wird. Kurt Tschan

Begegnungszonen bleiben auch in der Coronakrise wichtig. Ein Blick in den geplanten Neubau des Business Parcs in Reinach. Copyright Scopebox

Die Leistungsbilanz ist beachtlich. In den letzten 20 Jahren hat der Business Parc Reinach über 1000 Firmengründungen in der Nordwestschweiz begleitet. Damit habe man auch zur Schaffung entsprechend vieler Arbeitsplätze beigetragen, sagt Parc-Leiter Melchior Buchs. Er veranschlagt sie auf mehrere hundert, die sich auf kleine Firmen mit einem bis zehn Mitarbeitern verteilen. Besonders stolz ist er darauf, dass es kaum Konkurse gegeben hat. Wenn, dann seien Firmen ordentlich aufgelöst worden, weil sich die Betroffenen wieder für eine Festanstellung entschieden hätten.

Auch die Coronapandemie konnte die angehenden Jungunternehmen nicht aufhalten. «Wir verzeichneten sogar einen ausserordentlichen Zuwachs», sagt Buchs. «Bis auf zwei Räume ist unser Haus voll.» Homeoffice habe offenbar viele zum Nachdenken angeregt und den Wunsch, unabhängig zu werden, verstärkt.

Platz für 50 neue Startups

Die Nachfrage mit einer Auslastung von bis zu 95 Prozent in den Räumlichkeiten in Reinach hat zur Folge, dass der Business Parc sein Jubiläum nutzt, um kräftig in die Zukunft zu investieren. Ein Erweiterungsbau soll bis in vier Jahren über 50 Startups zusätzlichen Platz bieten. Investiert werden sollen am Christoph-Merian-Ring 20 Millionen Franken.

Der Neubau wird sogar höher als der bestehende. Dank der neuen Reinacher Zonenplanung wird das Gebäude siebengeschossig. Das sind zwei Stockwerke mehr als im bestehenden Komplex. Buchs spricht von einer zusätzlichen Nutzfläche von 6200 Quadratmetern. Diese enthalten bezugsbereite Büro in variabler Grösse, Sitzungszimmer sowie Begegnungszonen. Die beiden Gebäude werden über einen Gang miteinander verbunden. Die Bauarbeiten sollen 2022 beginnen.

Zu einem eigenen Business Parc kommt in Zukunft auch der Kantonshauptort. «Mit Liestal als neuem Standort verstärkt die Stiftung ihre Präsenz im Baselbiet», sagt Buchs. Hier wird aber nicht neu gebaut, sondern zugemietet. Der Business Parc wird im Erdgeschoss der Tretor AG an der Industriestrasse 7 eingerichtet.

Auf einer Gesamtfläche von 160 Quadratmetern werden vom kommenden März an sechs Büroräume und Coworking-Arbeitsplätze für Startups angeboten. Das Angebot entspreche dem Reinacher Modell mit einer gemeinsam genutzten Infrastruktur. Zum Büro kommen verschiedenste Dienstleistungen wie Telefon-, Post- und Hausdienst hinzu. Zum Standard-Angebot gehören auch Beratung vor und nach der Firmengründung.

Expansion nach Basel

Zur geografischen Erweiterung des Business Parc gehört auch die Beteiligung an der Stiftung «Gewerbe- und Businesspark Basel». Bis April 2022 soll in der Werkarena an der Neudorfstrasse ein Mix aus Büro- und Gewerbeflächen entstehen. Auch hier ist Beratung und gemeinsame Infrastruktur Teil des Angebotes.

Der Business Parc zählt gemäss Buchs inzwischen 211 Mitglieder. Einige von ihnen seien in der «Startup-Brutstätte» in Reinach gross geworden, wie etwa die mehrfach ausgezeichnete digitale Kommunikations-Agentur «Fadeout» oder die auf Lungenkrankheiten spezialisierte US-Biotech-Firma Intermune sowie Clara Fenster mit ihren rahmenlosen Fensterflügeln.

Aktuell hat der Parc 86 Mitglieder mit insgesamt 120 Mitarbeitenden. Die Bandbreite an Branchen sei gross, sagt Buchs. IT, Life Sciences und Technologie gehörten dazu, aber auch Anbieter aus dem Bau- und Immobilienbereich.

Für die Zukunft erwartet Unternehmer Klaus Endress, der Stiftungsratspräsident des Business Parcs, dass bei Neugründungen die Bereiche Informatik und Dienstleistungen weiterhin stark gefragt sein werden. Er denkt zum Beispiel an die Entwicklung neuer Apps, die die Wege zwischen Hersteller und Endkunden verkleinern. «Es geht immer weiter mit den Wünschen der Kundschaft», sagt er. «Im Business Parc geben wir Unternehmern die Flügel in die Hand, mit denen sie dann selber fliegen können.»