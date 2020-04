Fahrzeugkollision im Baselbiet – Junglenker übersieht Personenwagen In Hölstein verunfallten am Donnerstagabend zwei Autos auf der Hauptstrasse.

Der 23-Jährige bog in die Hauptstrasse ab und kollidierte mit einem weiteren Personenwagen. Foto: Polizei BL

Laut der Polizei Basel-Landschaft kam es am Donnerstagabend in Hölstein kurz nach 19 Uhr zu einer Kollision zweier Personenwagen. Als ein 23-jähriger Autofahrer von der Alten Landstrasse herkommend in die Hauptstrasse einbiegen wollte, kam es zum Unfall mit einem weiteren Fahrzeug. Der junge Mann habe den in der Hauptstrasse Richtung Liestal fahrenden Personenwagen übersehen.

Beide Fahrzeuge seien durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert

geworden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

( sda/rap )