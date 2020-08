Attacke im Kanton Freiburg – Mann greift zwei Zugpassagiere an und verletzt sie Der Vorfall hat sich im Intercity in der Romandie ereignet. Der mutmassliche Täter ist festgenommen worden.

Tatort Intercity: Ein Mann geht auf Zugfahrende los. Foto: Adrien Pérritaz (Keystone/Symbolbild)

In einem Intercity-Zug wurden am Dienstag in der Westschweiz zwei Passagiere von einem 26-jährigen Mann angegriffen und mit einer zerbrochenen Flasche verletzt. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich in einem Intercity-Zug zwischen Genf und Freiburg, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Nachdem der Alarm eingegangen war, wurde der Zug im Bahnhof von Chénens FR angehalten. Mehrere Polizeipatrouillen und zwei Krankenwagen wurden in das Dorf geschickt.

Motiv ist noch nicht bekannt

Der Tatverdächtige hatte gemäss ersten Ermittlungen zuerst die 27-jährige Frau angegriffen und mit einer zerbrochenen Glasflasche ernsthaft verletzt, wie die Polizei schrieb. Ein 20-jähriger Passagier ging dazwischen und wurde vom Angreifer mit der Flasche ebenfalls schwer verletzt. Die beiden Opfer wurden in ein Spital gebracht.

Der 26-jährige mutmassliche Täter konnte beim Halt in Chénens von Polizisten überwältigt und immobilisiert werden, wie es in der Mitteilung hiess. Er wurde vorläufig festgenommen. Sein Motiv und auch seine Identität waren bis am frühen Nachmittag nicht bekannt.

Etwa 40 Reisende wurden nach dem Angriff aus dem Zug evakuiert. Die SBB übernahmen die Betreuung der Passagiere. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Weitere Angaben wollte die Polizei nicht machen.

SDA