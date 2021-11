Unfall in Basel – Junge wird an Halloween von Lieferwagen angefahren

Vorfall in St. Gallen 33-Jährige verletzt 9-Jährigen am Halloween-Abend

In St. Gallen wurde bei einem Vorfall ein Kind verletzt. Eine Frau sei erschrocken, als Kinder bei ihr an der Wohnungstür klingelten – und wurde gegen diese handgreiflich. Auch in anderen Kantonen musste die Polizei an Halloween ausrücken.