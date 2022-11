Aktion von Neonazis – Junge Tat hisst Transparent auf Basler Bahnhofsdach Mitglieder der Neonazigruppe Junge Tat haben am Sonntagmittag Petarden auf dem Basler Bahnhofsdach gezündet und ein Transparent mit der Aufschrift «Kriminelle abschieben» aufgehängt. Katrin Hauser

Die Botschaft des Transparents lautet: «Kriminelle abschieben!» Foto: 20 Minuten/News-Scout

Mitglieder der Jungen Tag haben sich am Sonntagmittag Zugang zum Dach des Basler Bahnhofs verschafft und ein Transparent gehisst. Neben der Aufschrift «Kriminelle abschieben!» ist ein weisses Schaf darauf zu sehen, das ein schwarzes Schaf wegkickt. Das Motiv erinnert an das sogenannte Schäfchenplakat mit der Aufschrift «Sicherheit schaffen». Damit hat die SVP 2007 für die Ausschaffungsinitiative geworben.

Ein Leserreporter beobachtete, wie sechs junge Männer sich Zugang auf das Basler Bahnhofsdach verschafften. Foto: 20 Minuten/News-Scout

Wie auf einem Video zu sehen ist, das ein Leserreporter «20 Minuten» zur Verfügung gestellt hat, haben die Mitglieder der Gruppe beim Hissen des Transparents Petarden auf dem Bahnhofsdach gezündet. Ein Foto des Lesereporters zeigt, wie die jungen Männer – wohl sechs an der Zahl – nach der Aktion von der Basler Polizei festgenommen worden sind.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt wird zu einem späteren Zeitpunkt über den Einsatz informieren.

Fedpol hat Junge Tat auf dem Schirm

Die Junge Tat ging aus den Gruppierungen Eisenjugend und Nationalistische Jugend hervor. Ihr Logo ist die germanische Tyr-Rune, die Hitlers «Führernachwuchs» oberhalb der Hakenkreuz-Armbinde trug. Die Mitglieder der Gruppe fielen in den letzten zwei Jahren etwa mit einem antisemitischen Angriff auf, als sie ein Zoom-Meeting der Jüdischen Liberalen Gemeinde in Zürich kaperten und Bilder von Hitler und Hakenkreuzen einblendeten. Bei Hausdurchsuchungen wurden bei mehreren Mitgliedern Schusswaffen gefunden. (Lesen Sie dazu: «Recherche zu Rechtsextremismus – Wieso stoppt niemand die Junge Tat?»)

Die Bundespolizei (Fedpol) hat die Gruppierung auf dem Schirm. So hat sie etwa die oberste Polizeibehörde der Europäischen Union (Europol) über die Aktivitäten der Jungen Tat informiert. «Die Schweiz meldet, dass die neue rechtsextreme Gruppe Junge Tat eine öffentliche Kommunikationsstrategie in den sozialen Medien betreibt, die in ihrer rechtsextremistischen Szene bisher beispiellos ist», heisst es im Europol-Bericht «Terrorism Threat Situation and Trend Report 2022».

Update folgt…

Katrin Hauser

