Urlaub für Mütter und Väter – Junge Mitte will vorwärtsmachen bei der Elternzeit Bisher scheiterten alle Versuche, einen Elternurlaub auf nationaler Ebene einzuführen. Nun nimmt die Junge Mitte einen Anlauf und lanciert in mehreren Kantonen Standesinitiativen. Alessandra Paone

Während in vielen Ländern Europas eine Elternzeit gilt, kennt die Schweiz nur einen 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub und zwei Wochen Ferien für Väter. Foto: Getty Images

Es geht Marc Rüdisüli einfach zu langsam. «Seit Jahren spricht man über eine nationale Elternzeit», sagt der Präsident der Jungen Mitte. Passiert sei aber kaum etwas. Deshalb will seine Partei nun vorwärtsmachen. 14 Wochen Mutterschaftsurlaub und ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub entsprächen weder dem heutigen Verständnis von Chancengleichheit noch einer modernen Familienpolitik.

Die Junge Mitte lanciert in den kommenden Wochen in verschiedenen Kantonen Standesinitiativen zur Einführung einer national organisierten Elternzeit. Dabei verzichtet die Partei aber darauf, die Anzahl Wochen festzuschreiben. Die Erfahrung habe gezeigt, dass konkrete Forderungen keine Mehrheit fänden, sagt Parteipräsident Rüdisüli. So habe das Parlament genügend Spielraum, verschiedene Varianten zu prüfen und eine breit abgestützte Lösung zu finden.

Mitte Februar präsentierte die Eidgenössische Kommission für Familienfragen in einem Positionspapier ihr neustes Modell. Demnach soll die Elternzeit von heute 16 auf insgesamt 38 Wochen steigen. Die Aufteilung der Elternzeit ist entweder gleichberechtigt – mit je 19 Wochen für beide Elternteile – oder variabler möglich. So könnten Mütter von 16 bis 23 und Väter von 15 bis 22 Wochen auswählen.

38 Wochen gelten als nicht mehrheitsfähig

Der Vorschlag der Kommission stiess nicht nur in bürgerlichen Kreisen und bei der Wirtschaft auf Skepsis. Selbst vehemente Befürworterinnen der Elternzeit äusserten ihre Bedenken. Die vorgeschlagenen 38 Wochen seien realpolitisch nicht umsetzbar, sagte etwa die Baselbieter Grünen-Nationalrätin Florence Brenzikofer. Diese Forderung sei vielen zu extrem, das zeigten die Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen.

Tatsächlich scheiterte im Kanton Zürich vor knapp einem Jahr eine Initiative der SP, die je 18 Wochen Urlaub für Mütter und Väter verlangte. (Lesen Sie unseren Kommentar zum Abstimmungs-Nein: Der nächste Vorschlag muss bescheidener sein). Nach Zürich wird dieses Jahr auch der Kanton Bern über die Einführung einer Elternzeit abstimmen. Die Chancen auf Erfolg sind allerdings bescheiden.

Die Mitte sprach sich in Zürich für eine Elternzeit aus, aber gegen das «nicht wohldurchdachte» Begehren der SP. Sie machte sich stattdessen stark für einen Gegenvorschlag, der je 14 Wochen pro Elternteil forderte, wobei maximal vier Wochen gemeinsam bezogen werden könnten. Der Gegenvorschlag wurde jedoch knapp abgelehnt.

Auch die Mitte-Frauen engagieren sich für eine Elternzeit. Die Mutterpartei setzt ihren Fokus in der Familienpolitik hingegen auf andere Anliegen wie etwa bezahlbare Krankenkassenprämien, faire Steuern für Ehepaare oder die Kita-Vorlage, die derzeit im Parlament beraten wird. «Eine angemessene Elternzeit ist jedoch ein weiteres Puzzleteil, das zu einer modernen Familienpolitik dazugehört», sagt Rüdisüli.

Mehrheit der Bevölkerung will Elternzeit

Für die Junge Mitte ist klar, dass das «enorme Ungleichgewicht» im Verhältnis von Mutter- zu Vaterschaftsurlaub korrigiert werden muss. Die jetzige Aufteilung könne einen langfristigen Einfluss auf die Aufteilung von Haus-, Familien- und Erwerbsarbeit innerhalb der Familie haben und einer der Gründe für die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sein, sagt Parteipräsident Rüdisüli. Deshalb knüpfen die Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker ein künftiges Elternzeitmodell an vier Bedingungen:

Die Elternzeit beträgt insgesamt mindestens 20 Wochen. Der fixe Anteil der Mutter darf nicht kürzer sein als die aktuellen 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. Der fixe Anteil des Vaters soll mindestens 20 Prozent der gesamten Elternzeit betragen. Beide Elternteile sollen Anteile der Elternzeit flexibel beziehen können.

Die Jungpartei stützt sich dabei auf die Ergebnisse einer Studie, die sie beim Forschungsinstitut Sotomo in Auftrag gegeben hat. Diese wurde im vergangenen Sommer durchgeführt; 2177 Stimmberechtigte aus allen Landesteilen nahmen daran teil. Die Onlinebefragung zeigt, dass eine Mehrheit der Stimmbevölkerung (57 Prozent) zwar die Forderung nach einem Ausbau des Elternurlaubs in der Schweiz unterstützt. Jedoch haben Varianten, die einen moderaten Ausbau der geltenden Regelung anstreben, bessere Realisierungschancen als solche, die sehr weit weg vom aktuellen Modell liegen.

Gemäss den Befragten sollte die Elternzeit vor allem einen Ausbau des Urlaubs für den Vater beinhalten. Die ideale Dauer liegt bei 16 Wochen für die Mutter und 8 Wochen für den Vater. Nur die Wählerschaft der Grünen spricht sich für eine Elternzeit aus, die für Vater und Mutter gleich lang dauern soll.

Die Umfrage zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen: Junge Menschen, Frauen, höher Gebildete und Personen aus der lateinischen Schweiz sind eher für die Einführung einer Elternzeit. Nur 10 Prozent der Befragten wollen aber selbst für die Kosten der Elternzeit aufkommen. Knapp ein Drittel ist der Meinung, dass der Staat bezahlen soll.

Weiterer Lösungsansatz in der Entwicklung

Neben der Jungen Mitte arbeitet derzeit auch ein loses Bündnis von Vertreterinnen aus SP, Grünen, GLP, Mitte und FDP sowie der Frauenorganisation Alliance F an einer nationalen Lösung. Im Vordergrund steht ein paritätisches Modell, bei dem Mutter und Vater gleich lang Elternzeit beziehen können. Um den finanziellen Punkt zu klären, wollen die Allianzpartner als Nächstes eine Kosten-Nutzen-Schätzung erarbeiten lassen.

SP-Nationalrätin Min Li Marti, Initiantin der gescheiterten Zürcher Elternzeitinitiative, begrüsst die Anstrengungen der Jungen Mitte. «Ich unterstütze alles, was den Status quo verbessern könnte», sagt sie. Allerdings hätten Standesinitiativen im nationalen Parlament in der Regel einen schweren Stand. «Sie gelten als zahnlos.»

Die SP-Nationalrätin teilt die Meinung der Jungen Mitte, dass ein moderater Ausbau der aktuellen Regelung wohl mehrheitsfähiger wäre als weitergehende Forderungen wie die der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen. Wichtig sei aber, dass der Ausbau der Elternzeit die Differenz zwischen Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub reduziere. Das erhöhe die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und führe zu einer gleichberechtigteren Aufteilung der Familienarbeit.

