Verdacht auf Schneeballsystem – Junge Männer ködern in Basel neue Mitglieder für «Kryptosekte» Anhänger der «IM Mastery Academy» versprechen das schnelle und grosse Geld – und wollen selbst an den Träumen anderer verdienen. Mirjam Kohler

Influencer werben für die «IM Mastery Academy». Foto: Instagram

«Escape 9 to 5 – Dein Ausweg aus dem Hamsterrad», steht in grossen Lettern auf dem Flyer zur Veranstaltung, die am Samstag in einem Lokal in der Basler Markthalle stattfinden soll.