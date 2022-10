«Ich lueg emol wie lang ich blieb, Bro» – Junge lauschen im Stadtcasino der alten Musik Die «Concert Lounge» in Basel brachte Musik für Alt und Jung. Eine gelungene Zusammenarbeit des Sinfonieorchesters und der Job Factory. Markus Wüest

Sam Himself, begleitet vom Sinfonieorchester Basel: «Concert Lounge». Foto: Benno Hunziker

Sagt ein Jugendlicher zum anderen im roten Plüschtreppenhaus des Stadtcasinos: «Ich lueg emol wie lang ich blieb, Bro, ich muess mr jo nid alles gäh!»

Wie lange er es sich dann gegeben hat, der Bro, also Brother, also Bruder? Wir wissen es nicht. Für die älteren Leserinnen und Leser sei erklärt: Das bedeutet, wie lange er bleiben würde. Es ist auch nicht ganz klar, was er mit «alles» meinte. Das Konzertprogramm, das rund 75 Minuten dauerte, oder auch noch die Loungemusik im Foyer mit Timnah Sommerfeldt und das «Late Night Concert» mit Hauschka am präparierten Klavier und dem Finnen Pekka Kuusisto an der Violine.

Der erweiterte Hörerkreis

Dass überhaupt Jugendliche das Stadtcasino entdeckten, ist ja schon mal erfreulich. Und auf eine Initiative der Job Factory einerseits und des Sinfonieorchesters Basel andererseits zurückzuführen. Mit lauteren Absichten beider Seiten: Das Sinfonieorchester denkt an seine Zukunft und will die klassische Musik einem jüngeren Hörerkreis erschliessen. Die Job Factory denkt an ihren guten Ruf unter den Jugendlichen, die kurzfristig einen Job suchen müssen und bietet mit der Beteiligung an der «Concert Lounge» mal etwas Ausserordentliches an.

Entsprechend bunt war das über einstündige Konzertprogramm zusammengestellt. Von Claude Debussy bis zum Basler Musiker Sam Himself mit einem Bogen über das Adagio des Concierto de Aranjuez (Joaquin Rodrigo) und zwei Teilen des Konzertes für Violine und Orchester D-Dur von Tschaikowski.

Stephan Schmidt spielt das Adagio des «Concierto de Aranjuez». Foto: Benno Hunziker

Und so brandeten dann Wellen grünlich-blauen Lichts über die hohe Decke des Konzertsaals – passend zu «La Mer» – oder wurden von den Lichtdesignern hübsche Muster projiziert, wenn Stephan Schmidt an der Gitarre diese spanisch angehauchten Klänge spielte und zum Schluss Sam Himself auf der Bühne stand – begleitet vom Sinfonieorchester.

Der Applaus war dementsprechend vital mit einigen begeisterten Pfiffen durchmischt, die man sich wohl beim klassischen Klassikpublikum wohl gehörigst verbitten würde. Die aber in diesem speziellen Setting durchaus als Hinweis darauf gewertet werden dürfen, dass das Dargebotene gefallen hat. Die lockere, temperamentvolle aber gleichzeitig durchaus gefühlvolle Art des «Artist in Residence» Pekka Kuuisto (im etwas schlabbrigen, schwarzen T-Shirt) vermochte auch die eher schweren Klänge Tschaikowskis für Junge vermittelbar zu gestalten.

Wobei dieses Werk von 1878 den unerfahrenen Casino-Gängerinnen und Gängern wohl am ehesten etwas Bereitschaft abverlangte, sich zurückzulehnen und sich von der Musik mittragen zu lassen. Das «Concierto de Aranjuez» ist da zugänglicher, erinnert an Filmmusik aus Western – wobei es sich wohl eher andersherum verhält – und auch Debussys Meeresklänge laden quasi zum Mitschwimmen ein. Wenn auch das Meer bisweilen brodelt.

Dirigent Aziz Shokakhimov applaudiert dem Violinisten Pekka Kuusisto. Foto: Benno Hunziker

Wer gedacht hatte, Sam Himself komme schlussendlich auf die Bühne und die Musikerinnen und Musiker des Orchesters würden einen Abgang machen, sah sich getäuscht. Michael Künstle und Mark Baechle haben vier Songs von Sam Himself extra für diesen Anlass für ein grosses Orchester arrangiert. Was funktioniert hat. Zwar musste der Musiker mit seiner Stimme gegen den vollen Orchesterklang zuerst einmal bestehen lernen, doch das gelang ihm mehrheitlich bestens.

Nicht umsonst aber bat er zum Schluss neben Künstle, der diesen Teil des Konzerts dirigiert hatte, auch noch Baechle auf die Bühne. Sam Himself zeigte sich nämlich nachher im Gespräch mit der BaZ beeindruckt von dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit mit einem riesigen Orchester. Und verriet, dass er entsprechend aufgeregt und aufgekratzt gewesen sei.

Auf den Kommentar dieses Berichterstatters hin, dass er in seiner Expressivität und Präsenz stellenweise an David Bowie erinnert habe, sagte Sam Himself: «Das nehme ich gerne.» Für die älteren Leserinnen und Leser sei ergänzt, obwohl ungesagt: «­… als Kompliment an!»

Womit sich der Bogen schliesst. Die «Concert Lounge» war also ein Geben und ein Nehmen.

Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.