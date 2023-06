«Der demokratische Weg funktioniert» – Junge Klimaschützer haben Muttenz von einem Windrad überzeugt Im April 2022 hat Umut Gökbas, damals noch Gymnasiast, eine Petition eingereicht und das abgelehnte Windrad wieder auf den Tisch gebracht. Der heutige Erfolg zeigt ihm, dass es eine Alternative zu Demos gibt. Katrin Hauser

Muttenz sagt Ja zur Zonenmutation, durch die der Bau eines Windrads in der Hard möglich wird: Hinter dem Abstimmungsresultat, den blossen Zahlen von 2924 Ja- und 2381 Nein-Stimmen, steckt eine Geschichte, die gerade für die Klimajugend von Bedeutung ist.

Muttenz hat nämlich bereits einmal Nein zum Windrad gesagt, an einer Gemeindeversammlung vor zwei Jahren. Es war eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Fachhochschule Muttenz, die das Projekt nochmals aufs Tapet brachten – mit Erfolg. Zunächst stimmte die Gemeindeversammlung in einem zweiten Anlauf dafür, woraufhin das Referendum ergriffen wurde. An diesem Sonntag nun hat sich die Muttenzer Stimmbevölkerung hinter das Windrad gestellt.

Die Gamechanger

Der designierte Regierungsrat Thomi Jourdan (EVP), der das Geschäft als Gemeinderat von Muttenz betreut hat, spricht von einer «unglaublichen Geschichte». Ohne die jungen Leute, die damals die Petition lanciert haben, «gäbe es heute diesen Entscheid nicht. Sie waren die Gamechanger.»

Ins Leben gerufen hat die Petition vor etwas mehr als einem Jahr der damalige Gymnasiast Umut Gökbas, der für die GLP politisiert. Für ihn ist der heutige Abstimmungssonntag ein Freudentag, ein «super Erfolg», wie er es selbst ausdrückt. Das Resultat zeige, dass man eben auch Erfolg haben könne, wenn man den Weg der etablierten Politik beschreite – als eine Alternative zu Streiks und Demonstrationen. «Es zeigt, dass der demokratische Weg funktioniert.» Gökbas hofft, dass junge Menschen künftig mehr an Gemeindeversammlungen anzutreffen sind, da sie teilweise «einfach andere Anliegen haben als ältere Generationen».

Klima-Gesetz habe Linke mobilisiert

Besonders überrascht ist man über den Abstimmungsausgang auf der Gegnerseite nicht. Im Sog der heutigen Zeit mit steigenden Strompreisen und Energieunsicherheit «habe ich gedacht, dass es so herauskommen könnte», sagt SVP-Politikerin Anita Biedert vom Referendumskomitee. Zumal auch das «Stromfressergesetz» an diesem Sonntag zur Abstimmung gekommen ist, seien linke und grüne Wähler wohl stärker mobilisiert worden als Bürgerliche. Mit dem Windrad habe man ein Zeichen setzen wollen: für den Klimaschutz und für erneuerbare Energien. «Ich bin da mehr auf der pragmatischen Seite. Für mich ist die Wirtschaftlichkeit dieses Windrads einfach nicht gegeben.»

Ähnlich sieht das FDP-Politiker Daniel Schneider, ebenfalls Mitglied des Referendumskomitees. Er geht davon aus, dass es nicht bei einem Windrad in Muttenz bleiben wird. «Wenn das eine einmal steht, kommen wohl bald mehrere dazu.» Sonst könne man die gesetzten Ziele in der Versorgung mit erneuerbaren Energien gar nicht erreichen.

Primeo Energie sagt als Betreiber des Windrads, dass es 800 Haushalte und damit ein Zehntel aller Haushalte in Muttenz mit Strom versorgen werde. Sowohl Biedert wie auch Schneider trauen dieser Aussage nicht. Sie haben eine eigene Berechnung aufgestellt, wonach es mit einer Kapazität von 11,5 Prozent lediglich 300 Haushalte beliefern könnte und «eines der ineffizientesten Windkraftwerke in der Schweiz» wird. Auch privat freut sich Schneider so gar nicht auf die Anlage, die von seinem Wohnsitz aus «ganz wunderbar zu sehen und – wenn es denn einmal genügend windet – auch zu hören sein wird».

Megaviel windets wirklich nicht

Tatsächlich ist es so, dass es am Standort zwischen Güterbahnhof und Autobahn gleich neben der Kompostieranlage in Muttenz nicht am meisten windet in der Region. Doch gebe es eben andere Vorteile – so etwa «die Nähe von Produktion zu Verbrauch. Es müssen nicht erst lange Leitungen verlegt werden, um den Strom vom Windrad ins Netz einzuspeisen», so Thomi Jourdan.

Eben weil der Gemeinderat alle Faktoren – unter anderem Vogelschutz, Naturschutz und Grundwasser – so sauber abgeklärt habe, «konnten wir die Bevölkerung davon überzeugen, dass dies ein vernünftiger Standort für eine Windkraftanlage ist». Dass Muttenz dem Windrad zugestimmt hat, sei nicht zuletzt ein Zeichen dafür, dass «man die Stromproduktion nicht nur ins Hinterland verlegt, sondern auch in der Agglomeration, wo viel Strom bezogen wird, Verantwortung übernimmt».

