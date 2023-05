Verwilderte Tiere in der Region Basel – Junge Katzen werden «auf grausame Weise» getötet Die unkontrollierte Vermehrung von unkastrierten Tieren bleibt in der Nordwestschweiz ein Problem. Die Stiftung TBB Schweiz warnt vor den Folgen. Isabelle Thommen

Katzen – herzig anzuschauen, nicht immer einfach im Umgang. Foto: Elodie Oudot (Unsplash)

Noch immer gibt es verwilderte Katzen – auch in der Nordwestschweiz. Diese sind laut der Basler Stiftung TBB Schweiz in Gefahr. Sie teilt mit: «Noch immer werden verwilderte Katzen auf grausame Weise getötet. Eine fachgerechte Kastration ist jedoch das einzig wirksame Mittel, um eine unkontrollierte Vermehrung in Katzenpopulationen zu verhindern.» Was hat es mit der Warnung auf sich? Die wichtigsten Fragen in der Übersicht.

Weshalb warnt die Stiftung jetzt?

«Jetzt sind die Mutterkatzen im Freien unterwegs und werfen Junge», erklärt TBB-Geschäftsleiterin Béatrice Kirn. Sie hält die Bevölkerung an, die Augen offen zu halten. «Die Tiere haben draussen keine guten Überlebenschancen.» Eine Katze, die etwa in einem Hinterhof Jungtiere grosszieht, sieht niemand. «Es ist für die Katze schwer, ungeschützt ihre Jungen grosszuziehen, wenn sie auf sich alleingestellt ist.»

Weshalb gibt es überhaupt wilde Katzen?

«Das Hauptproblem ist, dass man Katzen draussen nicht füttern sollte», sagt Kirn. «Denn grundsätzlich gehören Katzen jemandem.» Werden Katzen aber von fremden Menschen gefüttert, haben sie keinen Anreiz, zurück in ihr Zuhause zu gehen. So kann es sein, dass trächtige Katzen in der Wildnis gebären – und die Besitzer nicht einmal wissen, dass ihr Haustier geworfen hat.

Weshalb ist das Leben in der Wildnis für Katzen eine Gefahr?

Die jungen Tiere sterben oft aus Schwäche, weil ihre Mutter sie nicht ernähren kann. «Die Mutter muss Nahrung suchen, was schwierig ist. Und sie kann verunfallen oder gar überfahren werden. Dann verhungern die Jungtiere.» Überleben sie, dann sind sie bereits mit sechs Monaten geschlechtsreif – und können wiederum wilde Kätzchen gebären. «Katzen können sich zweimal im Jahr vermehren – das ist ein Problem.» Auch fehlt es den Tieren an ärztlicher Betreuung. «Katzen können wie wir Schnupfen kriegen. Oder auch Augenentzündungen. Das sind ansteckende Krankheiten, die sich schnell verbreiten können», sagt Kirn.

Wie viele Tiere sind in der Region Basel betroffen?

Genaue Zahlen kann Kirn nicht nennen. «Wir organisieren seit unzähligen Jahren Kastrationsaktionen. Alle Tierheime beteiligen sich daran. Deshalb haben wir das mehr oder weniger im Griff.» Dennoch: Stoppen habe man das Problem nicht können. «Wir haben erreicht, dass die Zahlen stagnieren und die Population der wilden Katzen nicht zunimmt.»



Weshalb warnt die Stiftung, dass «verwilderte Katzen auf grausame Weise getötet» werden?

Oft werden Katzen auf dem Bauernhof ausgesetzt. «Für die Bauern ist das schwierig – sie können nicht unendlich viele Katzen versorgen, und wenn dann eine trächtige Katze sechs, sieben Jungtiere bekommt, kann sich der Bauer nicht um alle kümmern.» Früher hätten sie die Tiere oft ertränkt oder erschlagen, sagt Kirn. «Es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber wir wissen, dass das immer noch vorkommt.» Diese Tötungsarten seien grausam. «Man weiss, dass Katzen auch Gefühle und Schmerzen haben.» Weil das Einschläfern beim Tierarzt Geld kostet, würden Bauern die Tiere weiterhin selbst töten. Niemand gehe gerne mit einem gesunden Tier zum Tierarzt und sagt: «Bitte schläfern Sie es ein.»



Wie kann man dem entgegenwirken?

Durch Kastration. Und: Fremde Tiere sollten nicht gefüttert werden. Die Stiftung TBB Schweiz unterstützt derweil die Bauern. «Wir bieten an, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Und helfen auch, Lösungen zu suchen.» Dazu gehört auch, die Tiere im Heim aufzunehmen. «Sie müssen nicht draussen bleiben, wir unterstützen alle und wollen helfen.» So können Bauern Katzenfamilien meist gratis im Tierheim abgeben. «Bei der Vermittlung der Tiere gibt es dann einen kleinen Unkostenbeitrag», sagt Kirn. Der Preis für die Betreuung würde diesen Beitrag aber weit überschreiten. Finanziert wird das Tierheim grösstenteils durch Spenden. «Wir erhalten keine Subventionen», sagt Kirn.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.