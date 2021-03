Tragischer Unfall nach Sprayaktion – Junge Frau auf Flucht vor Polizei tödlich verletzt In Bern ist in der Nacht auf Samstag eine Sprayergruppe erwischt worden. Auf der Flucht stürzte eine Frau eine Mauer hinab.

Der Unfall ereignete sich beim Bahnhof Bümpliz Nord. (Archivbild) Foto: Tomas Wüthrich

In der Nacht auf Samstag hat beim Bahnhof Bümpliz Nord eine junge Frau auf tragische Weise ihr Leben verloren. Sie war Teil einer Gruppe, die dort mitten in der Nacht eine Zugskomposition besprayte. Als die Polizei auftauchte, ergriffen die Sprayer die Flucht. Die Frau sprang über ein Geländer und wollte über eine mehrere Meter hohe Mauer hinabklettern. Dabei kam sie zu Fall und blieb unterhalb der Mauer reglos liegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Durch die Einsatzkräfte wurde die Frau umgehend betreut. Ein Ambulanzteam brachte sie in kritischem Zustand ins Spital. Am Samstagmorgen erlag sie ihren Verletzungen. Bei der Frau handelt es sich um eine 29-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sind Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes aufgenommen worden.

pkb/db