Lokale Filmszene im Aufschwung – Junge Filmschaffende möchten in Basel produzieren Der ausgezeichnete Basler Regisseur Tim Fehlbaum feiert mit seinem neuen Spielfilm «Tides» im Pathé Premiere. Der Film wurde zum Teil in der Messehalle gedreht. Vivana Zanetti

Die Messehalle diente ihm für seinen neuen Spielfilm sowohl als Drehort als auch als Inspiration: Tim Fehlbaum. Foto: Keystone

Lange Zeit liess die Kulturpolitik die Forderungen der Cineasten nach einer öffentlichen Basler Filmförderung abblitzen. «Wir müssen in Basel nicht alles machen», hiess es, während man stolz war auf das Theater, das grösste Dreispartenhaus der Schweiz. Oder das opulente Sinfonieorchester und das Kunstmuseum mit seiner wertvollen Sammlung.

Junge Filmschaffende kehrten Basel den Rücken. Übrig blieben ein paar Alteingesessene, aber eine wirkliche Filmszene hat es hier nicht gegeben. «Will ich Filme machen, muss ich weg», dachte sich auch der Basler Regisseur Tim Fehlbaum wegen der fehlenden lokalen Strukturen damals, als es ihn 2002 an die Filmschule nach München zog. Am Donnerstag feiert sein zweiter Spielfilm «Tides» im Pathé Küchlin in der Steinenvorstadt Premiere.