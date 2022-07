Ausgerechnet im linken Stadtkanton – Junge Basler begeistern sich fürs Militär Basel-Stadt war einst der Kanton der Militär-Drückeberger. Heute sind hier überdurchschnittlich viele junge Männer diensttauglich. Im Fokus stehen die Secondos. Leif Simonsen

Basels Rekruten sind zwar nicht die Sportlichsten. Aber seit ein paar Jahren gewillt, fürs Militär alles zu geben. Foto: Simon Glauser

Um die Jahrtausendwende war es im Stadtkanton in gewissen Kreisen verpönt, überhaupt in die Rekrutenschule einzurücken. Am Gymnasium wurden die Adressen armeekritischer Psychiater herumgereicht, welche den Militärdispens schon nach einer Sitzung ausstellten. 2004 wurden nur 40,4 Prozent der (527 beurteilten) Stadtbasler bei der Rekrutierung als tauglich befunden. Im schweizweiten Vergleich ein miserabler Wert. Auf dem zweitletzten Rang landete Zürich mit 56,1 Prozent, der Schweizer Schnitt lag damals bei 62,8 Prozent.