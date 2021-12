Der Nachwuchs auf der Bühne – Junge Bands sorgen für tollen Sound Am Samstag findet das Finale des Nachwuchswettbewerbs bandXnordwest im Badener Kulturlokal Werkk statt. Daran nehmen auch zwei Basler Bands teil. Die BaZ stellt sie und den Wettbewerb vor. Nick Joyce

Am Bandwettbewerb bandXnordwest treten Newcomer gegeneinander an. Fotos: Lea Huser

Joshua Rössle, der Projektleiter von bandXnordwest, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Im Kanton Aargau wird der Nachwuchswettbewerb schon seit 15 Jahren durchgeführt. Dort gilt er als etabliert. Unter seinem heutigen Namen bandXnordwest wurde der Wettbewerb auch für Acts aus Basel-Stadt, Basel-Land und Solothurn geöffnet.

Heuer traten insgesamt 22 Bands an den Vorausscheidungen in Basel, Aarau, Solothurn und Zofingen auf. Im Sommercasino konnten sich Florin Vincent & Yours sowie Berenice and the Nice Birds für das Finale vom 11. Dezember in Baden qualifizieren. Im Kulturlokal Werkk stehen auch What Rules, Eon Awa und Slime Spidey (alle AG) auf dem Programm.