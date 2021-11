Geschickter PR-Coup – Jungarchitekten narren Öffentlichkeit mit Turm bei Mittlerer Brücke Am Dienstag kursierte ein Bauprojekt in Architekturszene und auf Social Media. Das Hochgebäude über dem Café Spitz wird nie gebaut. Mischa Hauswirth

So stellen sich die Jungarchitekten von Kohlerstraumann den neuen Anblick aufs Kleinbasel vor. Visualisierungen: kohlerstraumann Arkaden bis in die obersten Stockwerke. Visualisierung: kohlerstraumann Das Gebäude würde sich über den heutigen Hotel-Merian-Komplex stülpen. Visualisierungen: kohlerstraumann 1 / 3

Das Gebäude ragt deutlich höher als die anderen Häuser in die Höhe und wirkt so, als hätte sich jemand die Architektur des Nebukadnezars im antiken Babylon zum Vorbild genommen. Die Lage könnte augenfälliger nicht sein. Das Landmarken-Gebäude, wie es die Architekten nennen, stülpt sich über das heutige Sorell-Hotel-Merian und würde in einem Neubau aufgehen. Luftige Arkaden, ein begehbares Sonnendach, Pool und Fitnessfläche, viel Glas für einen möglichst direkten Blick auf den Rhein – so stellen sich die Jungarchitekten Aaron Kohler und Marc Straumann die Sicht aus ihrem Turm auf Grossbasel vor.