Ikone des französischen Kinos – Juliette Binoche mit höchster Auszeichnung in Zürich geehrt Die französische Schauspielerin sorgte am Mittwoch für Glamour in der Limmatstadt. Für ihre Leistungen erhielt sie am ZFF den Golden Icon Award.

Juliette Binoche erhielt am Zurich Film Festival den Golden Icon Award. Foto: Alexandra Wey/ Keystone

Die französische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche wurde am Mittwochabend am Zurich Film Festival (ZFF) mit seiner höchsten Auszeichnung geehrt.

Binoche erhielt den Golden Icon Award. Diese Auszeichnung wird, wie es der Name sagt, an Ikonen der Filmwelt verliehen, für prägende Leistungen in der Branche. Die 56-jährige Binoche gilt als Ikone des französischen Kinos, die auch in Hollywood den Durchbruch schaffte. So gewann sie für «Trois Couleurs: Bleu» (1993) einen César; für ihre Rolle als Krankenschwester in «The English Patient» (1996) erhielt sie einen Oscar, und eine Oscar-Nominierung folgte für ihre Rolle in «Chocolat» (2000).

In ihrer über 30-jährigen Karriere hat sie in 75 Filmen mitgewirkt und für das «Who is Who» an Regisseuren gearbeitet, beispielsweise Jean-Luc Godard, Louis Malle, Krzysztof Kieslowski oder Claire Denis.

Binoche ist die erste französische Schauspielerin, die das ZFF mit dem Golden Icon Award auszeichnet. Sie folgt damit auf Cate Blanchett, Glen Close oder Arnold Schwarzenegger. Nach 2014 ist sie bereits zum zweiten Mal am ZFF.

An der feierlichen Preisverleihung stellt Binoche zudem ihren neuen Film vor: «La bonne épouse» von Martin Provost. Der Film ist eine Sittenkomödie, in der Binoche eine bürgerliche Schulleiterin spielt, die am Vorabend der 68er-Revolution mit dem aufkeimenden Feminismus konfrontiert wird. Er wird ab 29. Oktober in den Deutschschweizer Kinos laufen.

SDA