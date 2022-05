Fenstersturz in Montreux – Junger Überlebender hat keine Erinnerung Der 15-Jährige hat den kollektiven Fenstersturz überlebt und ist ausser Lebensgefahr. Er kann keine Angaben zur Tragödie in Montreux machen.

Die Polizei untersucht den Vorfall in der Stadt am Genfersee: Die Bevölkerung im Chablais war danach für eine geraume Zeit geschockt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/24. März 2022)

Der Überlebende des kollektiven Suizids in Montreux am Genfersee schwebt ausser Lebensgefahr. Der 15-Jährige hat mehrere Brüche erlitten und muss weiterhin im Spital bleiben. Er habe derzeit keine Erinnerung an den Tag der Tragödie und keine Angaben zum Hergang machen können.

Er sei von den Ermittlern im Auftrag des Jugendgerichts vernommen worden, teilte die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mit. Er wurde unter Vormundschaft gestellt.

Fünf Mitglieder einer französischen Familie hatten sich am 24. März mitten in Montreux innerhalb fünf Minuten aus dem siebten Stock einer Wohnung gestürzt. Dabei kamen der 40-jährige Vater, die 41-jährige Mutter, deren Zwillingsschwester und die achtjährige Tochter des Ehepaars ums Leben.

Angst vor einer Einmischung

Wie bereits bekannt, war der Heimunterricht des 15-jährigen Sohns der Grund für ein Verfahren des Oberamts gegen den Vater. Weil dieser einer polizeilichen Vorladung nicht Folge leistete, wurden zwei Gendarmen bei der Wohnung der Familie vorstellig. Die Ermittlungen deuteten daraufhin, dass die Familienmitglieder Angst vor einer Einmischung der Behörden in ihr Leben hatten.

Familien-Drama in Montreux Polizei geht von kollektiver Selbsttötung aus Balkonsturz von Montreux Opfer stammten aus wohlhabenden Familien Die von den Gerichtsmedizinern durchgeführten Untersuchungen ergaben nach Polizeiangaben keine anderen Spuren von Gewalteinwirkung als die des Sturzes aus einer Höhe von mehr als 20 Metern. Die forensischen Untersuchungen, darunter die DNA-Analysen, stellten die Suizidthese nicht in Frage. Eine Dritteinwirkung schliesst die Polizei aus. Der vollständige Bericht der Gerichtsmedizin wird erst in einigen Monaten vorliegen. Die polizeilichen Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Vorbereitet für den Ernstfall Nach Polizeiangaben war die Familie seit Beginn der Pandemie sehr an Verschwörungs- und Überlebensthesen interessiert. Sie hatte einen beeindruckenden Vorrat an Lebensmitteln aller Art angelegt, der sehr gut organisiert war. Dieser Vorrat nahm den Grossteil der verschiedenen Räume der Wohnung ein und hätte es der Familie ermöglicht, eine grosse Krise zu bewältigen.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie selbst Suizidgedanken oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, oder unter www.147.ch. Erwachsene können die Dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143. E-Mail und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Auch die Website www.reden-kann-retten.ch bietet Hilfe. (red)

Die Familie lebte fast autark und zog sich weitgehend aus der Gesellschaft zurück. Nur die Zwillingsschwester der Mutter arbeitete ausserhalb des Hauses. Weder die Mutter noch das achtjährige Mädchen waren offiziell bei der Einwohnerkontrolle registriert, was auch erklärt, warum das Kind nicht zur Schule ging.

SDA/fal

