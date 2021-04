Krawallnacht vor Ostern – Jugendliche versammeln sich in St. Gallen, Polizei setzt Gummischrot ein In der Innenstadt versammelten sich am Freitagabend mehrere hundert Personen. Die Situation eskalierte, als die Polizisten mit Gegenständen beworfen wurden.

In der St. Galler Innenstadt haben Jugendliche am Freitagabend die Polizei attackiert. Sie bewarfen die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr mit Gegenständen, diese wiederum antworteten mit Gummischrot und führten Personenkontrollen durch. Nach Polizeiangaben besammelten sich auf und um den Roten Platz 300 bis 350 Jugendliche.

Die Situation sei gegen 21 Uhr eskaliert, sagte Stapo-Sprecher Klaus-Dieter Mennel gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Danach habe sie sich wieder beruhigt.

Der Rote Platz sei traditionell ein Treffpunkt junger Leute. Eine politische Botschaft sei nicht zu erkennen gewesen. Die Polizei habe die jungen Menschen aber auf die Pandemie-bedingten Sicherheitsabstände hingewiesen.

Nach Aufrufen in sozialen Medien – offenbar auch im Umfeld rechtsradikaler Gruppen – hatte die Polizei mit Krawallen gerechnet. «Wir haben verschiedene Gewaltaufrufe zur Kenntnis genommen», sagt Klaus-Dieter Mennel im Vorfeld zu 20 Minuten. «Wir gehen davon aus, dass es heute Abend friedlich bleibt. Wir werden in jeden Fall zuerst den Dialog bei allfälligen Verstössen suchen. Auch gestern Abend gestaltete sich die Situation am Roten Platz friedlich.»

Ein junger Mann sagt zu einem 20-Minuten-Reporter, er sei gekommen, weil eine Demo gegen die Corona-Massnahmen stattfinde. Er finde die Corona-Einschränkungen übertrieben. «Wir wollen wieder Party machen.»

Bereits am vergangenen Wochenende war es in St. Gallen zu Krawallen gekommen. Lesen Sie mehr dazu: Frust wegen Corona-Massnahmen – Wut kam hoch, als seine Freundin von Gummischrot getroffen wurde

Mehr zur Frage, warum es Neonazis an Corona-Demos zieht, hören Sie in unserem Podcast Apropos: «Die Hasspropaganda wird nicht ohne Folgen bleiben»

SDA/ij

