Partys und Drogendeals beim Birsköpfli – Anwohner bitten Basler Regierung um «dringende Hilfe» In einem Brief berichten Anwohnende von Exzessen auf der Allmend bei der Birsmündung. Die Polizei hat nun Massnahmen ergriffen, will die Jugendlichen aber nicht vertreiben. Andrea Schuhmacher

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist das Birsköpfli ein wichtiger Alltags- und Sozialisierungsraum weg von zu Hause. Foto: Nicole Pont

Lärm aus Ghettoblastern, Gestank und Rauch aus den Einweggrills, Scherben auf den Gehwegen, öffentliches Urinieren, Messerstechereien, Pöbeleien und Drogendeals: In einem Beschwerdebrief an die Basler Regierung berichten Anwohnende des Birsköpfli von unzumutbaren Verhältnissen auf der Allmend. «Ein Eingreifen Ihrerseits tut dringend not», schreiben sie im Ende Juni eingereichten Papier, das der BaZ vorliegt.

Weiter nach der Werbung

Partyzone Birsköpfli: Ist dem tatsächlich so? Während des Regenwetters lange nicht. Am vergangenen Wochenende, dem ersten wirklich schönen seit langem, füllte sich die Allmend aber wieder. Dort, wo die Birs zwischen Basel-Stadt und Baselbiet in den Rhein mündet, genossen die Besuchenden das Leben auf den öffentlichen Liegewiesen in vollen Zügen. Familien und Freundesgruppen versammelten sich zum Grillieren, Jugendliche zum Sehen-und-gesehen-Werden.

Ab 21 Uhr nahmen Jugendliche und junge Erwachsene die Allmend für sich ein. Plötzlich wurde es laut: Musik dröhnte aus Lautsprechern, eine Gruppe etwa 30-jähriger Frauen und Männer hatte die Boombox eingeschaltet. Zur Eskalation sollte es aber nicht kommen. Keine halbe Minute verging, und eine der zwei Polizeipatrouillen, die auf der Basler Seite des Birsköpfli unterwegs waren, traf ein. Nochmals 30 Sekunden vergingen, und die Musik wurde wieder leiser. Dasselbe Prozedere war bei einer Gruppe Jugendlicher, wohl noch keine 17 Jahre alt, zu beobachten.

Völkerwanderung ab 22 Uhr

Ab 22 Uhr gilt auf der Birsfelder Seite des Birsköpfli, der Birsmatte, ein Aufenthaltsverbot. Foto: Nicole Pont

Auch beim Littering war zu beobachten: Die zur Verfügung gestellten Tonnen und Abfalleimer wurden rege genutzt, der Müll mindestens beiseitegestellt, wenn die Eimer zu voll waren.

Die Nacht verlief ruhig. Das bestätigen auch Gemeinderat Simon Oberbeck, in Birsfelden für die Departemente Bildung und Sicherheit zuständig, und Toprak Yerguz, Polizeisprecher Basel-Stadt.

Also alles halb so schlimm? Die Probleme sind altbekannt. Sie veranlassten die Gemeinde Birsfelden bereits 2004, auf der Baselbieter Seite des Birsköpfli, der Birsmatte also, ein Aufenthaltsverbot ab 22 Uhr einzuführen. Heutzutage ist es üblich geworden, dass es ab diesem Zeitpunkt zu einer kleinen Völkerwanderung kommt: Exodus aus dem Baselbiet, Asyl auf Stadtboden. Das von der Gemeinde organisierte Securitas-Personal hilft dabei wo nötig nach.

Sensibilität gestiegen

Dieses System hat sich laut Oberbeck bewährt. Zu den Klagen der Anwohnenden sagt er: «Ich bin seit 13 Jahren im Birsfelder Gemeinderat, und es gibt immer wieder Wellen, in denen das Problem zu- und dann wieder abnimmt.»

Durchblicken lässt der Gemeinderat aber: Die gefühlte Eskalation dürfte auch an einer veränderten Wahrnehmung liegen. «Wir können feststellen, dass die Probleme aus subjektiver Sicht zugenommen haben.» Teils sei die Sensibilität gestiegen. «Durch Corona ist man viel mehr zu Hause. Man sucht aber auch mehr nach Freiräumen. Da kommt es zum Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Freiraum und nach Ruhe», sagt der Gemeinderat. «Grundsätzlich ist es völlig in Ordnung, dass sich Erholungssuchende ausleben dürfen – aber in Massen.»

Exzesse verhindern

Auf dasselbe Prinzip setzt das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt. «Wir legen den Fokus darauf, Exzesse zu verhindern», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum sei aber an sich nicht verboten. «Wir können und wollen nicht verhindern, dass sich Jugendliche draussen aufhalten.»

Untätig sei man aber nach Eingang des Hilferufs der Anwohnenden nicht geblieben. Im Rahmen einer Sommeraktion hat die Basler Polizei ihre Präsenz an Basler Hotspots wie dem Rheinbord und dem Birsköpfli deutlich erhöht. «Wir sind viel stärker vor Ort präsent», sagt Yerguz. Zudem habe die Polizei zusammen mit der IWB an der Beleuchtung gearbeitet, «um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen».

Mit Messgeräten den Lärmpegel beim Birsköpfli zu analysieren, sei aber kein Thema. Lärm sei auch schwierig zu messen. «Einige Personen stören sich bereits daran, wenn auf der Strasse laut geredet wird, andere nicht», so Yerguz weiter.

Den Jugendlichen Raum lassen

Grundsätzliche Veränderungen wie die Einführung des Aufenthaltsverbots auf Basler Seite oder eine «interkantonale» Lösung sind nicht vorgesehen. So fahren beide Kantone nach altem Prinzip weiter: Birsfelden verlegt das Problem nach 22 Uhr auf Basler Seite, und Basel-Stadt hält sich an die Erkenntnisse aus der Nutzungsstudie zum Birsköpfli von 2014.

Gemäss dieser Studie müsse auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum gelassen werden. Die Allmend repräsentiere für diese Altersgruppen «das Bedürfnis nach einem ungestörten Raum», der zu Hause fehle und somit «einen wichtigen Alltags- und Sozialisierungsraum» darstelle. Insbesondere für 14- bis 18-Jährige, da diese «für Events oder Diskotheken» oft noch zu jung seien.

Ob die Anwohnenden mit dieser «Lösung» zufrieden sind, sei dahingestellt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.