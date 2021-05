Sexuelle Übergriffe? – Jugendanwaltschaft ermittelt wegen Vorfall in Laufentaler Kindergarten Die Schulleiterin gibt sich «fassungslos und entsetzt». Mindestens eine der Opferfamilien wartet seit gut drei Wochen vergeblich auf psychologische Betreuung. Daniel Wahl

Was haben sechsjährige Mädchen auf der Toilette ihres Kindergartens erlebt, als sie von Sekundarschülern aufgesucht wurden? Die Schulleitung zeigt sich jedenfalls bestürzt. Symbolfoto: Frank O'Connor (Keystone)

Was am Donnerstagnachmittag des 15. April in einem Kindergarten im Baselbieter Laufental passiert ist, wissen nach einem Monat Ermittlung weder die Eltern noch die Baselbieter Jugendanwaltschaft genau. Dass sich aber etwas Dramatisches ereignet haben muss, das steht offenbar für die betroffene Kindergärtnerin, die Schulleitung und die Eltern ausser Frage: Gemäss den Berichten von Eltern, die sich auf die Angaben ihrer Sechsjährigen abstützen, müssen mehrere Sekundarschüler in den benachbarten Kindergarten eingedrungen sein und mit den Kleinen die Toilette aufgesucht haben. Ermittelt wird nach wie vor, was sich hinter den Türen abgespielt haben soll. «Meine Tochter hat mir gesagt, dass etwas passiert ist und dass sie Angst hat, darüber zu reden», erklärt ein Vater.