Verkaufsverbot nutzlos – Jugend qualmt trotz Zigaretten-Verkaufsverbot unbekümmert weiter Zigaretten-Verkaufsverbote führen nicht zur Verringerung des Tabakkonsums bei Jugendlichen. Eine Studie der Universität Basel schliesst einen Nutzen «mit grosser statistischer Wahrscheinlichkeit» aus.

Verkaufsverbote von Zigaretten hindern Jugendliche gemäss einer Studie der Universität Basel nicht am Rauchen. Symbolbild: Jens Meyer, Keystone

Verkaufsverbote von Zigaretten entfalten bei Jugendlichen nur eine geringe Wirkungskraft, wie Forscher unter der Leitung der Universität Basel festgestellt haben. Die Jugendlichen umgehen die Verbote, indem sie die Glimmstängel anstatt in Geschäften im Freundeskreis beziehen, vermuten die Ökonomen.

Für ihre Studie befragten die Ökonomen um Armando Meier von den Universitäten Basel und Lausanne zwischen den Jahren 2001 und 2006 schweizweit über 80'000 Jugendliche unter 21 Jahren zu ihrem Zigarettenkonsum und ihren Einstellungen zum Rauchen, wie die Uni Basel am Montag mitteilte.

Seit dem Jahr 2006 führten die meisten Kantone gestaffelt Abgabeverbote von Zigaretten an unter 16- oder unter 18-Jährige ein. Die unterschiedlichen Einführungszeitpunkte nutzen die Studienautoren für umfassende Vorher-Nachher-Vergleiche. Generelle nationale Trends über die Zeit rechneten sie heraus, zum Beispiel den Preisanstieg für Zigaretten. Demnach hätten die Verkaufsverbote das Rauchen von Jugendlichen nicht statistisch signifikant reduziert, berichten die Forscher im Fachmagazin «Journal of Economic Behavior & Organization».

Zudem gab es keinen statistisch erkennbaren Unterschied zwischen jungen Frauen und Männern. Auch neigten die Jugendlichen aufgrund des Verkaufsverbots später nicht weniger dazu, im Erwachsenenalter zu rauchen.

Weniger cool, aber nicht weniger abschreckend

Rauchen verlor zwar eher an Coolness seit dem Abgabeverbot. Doch auch dies hatte keinen messbaren Einfluss auf das Qualmen. Zudem schätzten die Jugendlichen Rauchen nicht als gesundheitsschädlicher ein, nachdem das Verbot umgesetzt wurde.

Eine mögliche Erklärung für die geringe Wirkung des Verkaufsverbots sei, dass die Jugendlichen dies umgingen und Zigis stattdessen im Freundeskreis statt in Geschäften beziehen würden. «Man sollte sich daher bewusst sein, dass Abgabeverbote – zumindest, wenn sie nicht mit polizeistaatlichen Massnahmen umgesetzt werden – kaum zu einer grossen Verringerung der Rauchprävalenz beitragen», liess sich Letztautor Alois Stutzer in der Mitteilung zitieren.

Gegenwärtig rauchen etwa 27 Prozent der Schweizer Bevölkerung, 9500 Personen sterben pro Jahr an den Langzeitfolgen. Abgabeverbote an Jugendliche sind eine der zahlreichen Massnahmen zur Tabakprävention, die in der Schweiz auf allen Staatsebenen unternommen werden. Bisher gibt es aber kaum systematische Untersuchungen dazu, wie sich die Abgabeverbote auf die Zahl junger Raucherinnen und Raucher und die Einstellungen Jugendlicher zum Rauchen auswirken.

