Mit dem Basler Cheftrainer Jürgen Klinsmann würde vielleicht nicht unbedingt der Erfolg zurückkommen – aber immerhin hätte der FCB dann ein paar schöne Buddhas auf dem Dach stehen. Foto: Filip Singer (Keystone)

Was haben die Basler nicht schon alles versucht, um sportlich wieder erfolgreich zu sein? Neues Konzept, neue Spieler, neue Trainer, neue Assistenten, neue Athletiktrainer, neuer Sportdirektor, neuer Chefscout. Bisher hat das alles jedoch nichts gebracht, vielleicht, weil der FCB sich nicht genug um seine spirituelle Mitte gekümmert hat. Doch genau dafür könnte Jürgen Klinsmann sorgen. Der 58-Jährige ist zwar nicht ganz günstig und kennt die Schweizer Liga nur flüchtig durch seinen Sohn Jonathan, der kurz in St. Gallen war. Aber der Deutsche hat in seiner Zeit beim FC Bayern bewiesen, dass er einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Und mit ein paar Buddhas auf dem Dach, so wie damals an der Säbener Strasse, kehrt der Erfolg in Basel sicher schnell wieder zurück.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

