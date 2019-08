«Juden war es verboten, in Basel zu wohnen»

Am Sonntag findet die 20. Ausgabe des Europäischen Tages der jüdischen Kultur statt. Was ist für Sie zentral an diesem Anlass?

Zum einen ist es ein grosser Erfolg, dass er bereits zum 20. Mal stattfindet. Zum anderen ist es die Bandbreite an Angeboten und die Tatsache, dass ungefähr 30 Länder zeigen, dass jüdische Kultur nicht nur neben der europäischen Kultur stattfindet, sondern ein Teil davon ist.