Streit um ein Wort – Jude, der Die Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz nimmt Stellung zu einer Debatte, die in Deutschland gerade rund um die Bezeichnung eines Menschen jüdischen Glaubens geführt wird. Meinung Naomi Lubrich

Ausstellungsansicht, Jüdisches Museum der Schweiz in Basel. Foto: Samuel Strässle

In den vergangenen Tagen kam es zum Streit zwischen dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Redaktion des Duden. Es geht um den Eintrag «Jude» im Online-Wörterbuch, demzufolge das Wort gelegentlich «wegen der Erinnerung an den nationalsozialistischen Sprachgebrauch als diskriminierend empfunden» werde. Der Duden empfiehlt, in diesen Situationen auf die Bezeichnung «jüdische Menschen» auszuweichen oder andere Varianten zu wählen, zum Beispiel «jüdische Mitbürger». Der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, widersprach.

Wir zeigen die Definition aus dem Duden im Jüdischen Museum der Schweiz in Basel seit 2021 in unserer Sonderausstellung «Buchstäblich jüdisch. Eine Deutungsgeschichte». Sie steht hier im Zusammenhang mit zwei Dutzend weiteren Definitionen aus 400 Jahren Lexikografie. Darunter sind mehrere abschätzige Einträge im Schweizerischen Idiotikon zum Wort «Jude» oder «Jud», beispielsweise für «Hase» oder für «eine im Kartenspiel verkehrt liegende Karte» (beide in der Ausgabe aus Zürich von 1891).

Nach der Allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften und Künste bezeichnet das Wort einen Affen (Leipzig 1847) und noch 2008 im Vorarlberger Mundartwörterbuch einen ungewollten «Farbtropfen (wenn man zu viel Farbe aufgetragen)» hat (Graz und Feldkirch 2008). Das Damen Conversations Lexikon von 1836 meinte hingegen: «Die schönsten Jüdinnen findet man in Algier», während Herders Conversations-Lexikon 1855 behauptete, dass die Judenemanzipation «unmöglich gute Früchte haben kann, so lange die J.[uden] J.[uden] bleiben.» (Freiburg im Breisgau 1855).

Eine lange Tradition des Unsinns

Wörterbücher stehen, was den Begriff «Jude» angeht, in einer langen Tradition des Unsinns. Sie bildeten jeweils den Diskurs ihrer Zeit ab. Der heutige Duden-Eintrag spiegelt den Wunsch der deutschen Bildungsbürger, kein Wort zu gebrauchen, das die Nationalsozialisten missbraucht haben. Er setzt sich mit der Realität des Schulhofantisemitismus auseinander, wo rassistische Beschimpfungen an der Tagesordnung sind. Und er meint offenbar, dass die Antisemiten die Deutungshoheit über das Wort «Jude» haben.

Auch manche Jüdinnen und Juden hatten Vorbehalte gegen ihre eigene Bezeichnung, nicht erst seit dem zwanzigsten Jahrhundert. Bereits vor 200 Jahren litten sie so sehr unter der Judenfeindschaft, dass neugegründete Gemeinden in der Schweiz und im süddeutschen Raum sich als «israelitisch» anstelle von «jüdisch» bezeichneten, darunter die Israelitische Gemeinde Basel und die Israelitische Cultusgemeinde in Zürich. Das Wort «israelitisch» sollte an das gemeinsame jüdisch-christliche biblische Altertum erinnern und die Religion feiern.

Dabei begingen sie eine Begriffsflucht. Sie versuchten, ihre eigene Selbstbezeichnung abzulegen. Aber das lässt sich ändern. Denn Wörterbücher haben einen wichtigen Einfluss. Als Autoritäten, die Begriffe definieren, können sie diese erklären, deuten und prägen. Der Duden sollte nicht vor Schulhof-Rassisten kapitulieren, sondern sich darauf konzentrieren, was Juden eigentlich sind. Einer Gruppe, die Religion, Kultur, Ethnie und Erfahrungsgemeinschaft zugleich ist, sollte auch der Duden ihren Namen zurückgeben.

