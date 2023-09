Jubiläumsausstellungen – Er prägte unser Bild von Basel nachhaltig Burkhard Mangolds Plakate sind Klassiker der Werbung, und seine Wandbilder prägen bis heute das Stadtbild. Nun wird sein Schaffen mit zwei Ausstellungen und einem Buch gewürdigt. Simon Baur

Burkhard Mangold, Werbekarte Jakobs Leckerly, 1915. Foto: zvg

Wer kennt nicht das Fresko am Haus zum Wolf am Spalenberg, die Wandmalerei vom Rheinhafen in der Hauptpost an der Freien Strasse, die braunfarbigen Glasscheiben im Sudhaus des Werkraums Warteck, die Wandmalereien am Kleinhüninger Restaurant Schiff, den Holzschnitt auf dem Jakobs-Leckerly-Sack oder das legendäre Basler Quartett?