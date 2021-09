US-College-Football – Jubeln und hüpfen: Fans feiern Saisonstart – und eigenes Comeback Die College-Football-Saison 2021 in den USA ist eröffnet. Zu Zehntausenden strömten die Fans am Wochenende in die ausverkauften Stadien – trotz zunehmender Corona-Erkrankungen. Julia Barandun

Die Wisconsin Badgers spielen wieder: Zehntausende sind im Stadion, um ihr Team anzufeuern. Foto: Screenshot

Die College-Football-Saison in den USA ist eröffnet. Während letztes Jahr vor leeren Rängen gespielt wurde, sind die Fans jetzt wieder da. Rund 60’000 waren es am vergangenen Freitag in Blackburg im US-Bundesstaat Virginia, über 75’000 in Madison, Wisconsin, und knapp 110’000 am Samstag in Michigan. Es ist das erste Mal seit 2019, dass die Zuschauerzahl aufgrund von Corona nicht begrenzt war.

Wo vergangenen Freitag 60’000 Fans standen, waren es 2020 höchstens 1000. Ins Lane-Stadion der «Virginia Tech Hokies» durften wegen Corona im vergangenen Jahr nur Eltern und Freunde der Spieler und Trainer. «Letztes Jahr hat ein grosses Loch hinterlassen», sagt David Mays, ein Hokies-Fan gegenüber «The Roanoke Times». Umso mehr freuen sie sich darauf, ihr Team jetzt wieder zu sehen, meint Davids Frau, Melissa Mays. Ein auf Twitter veröffentlichter Clip zeigt die tobende und des Coronavirus überdrüssige Menge in Blackburg.

«Wir kommen seit vielen Jahren hierher», sagt Fan Tom Jackson. Es fühle sich einfach unglaublich an, wieder zusammen zu sein. Er sei nun mit Freunden wieder vereint, welche er seit 2019 nicht mehr persönlich gesehen habe.

Ganz vergessen werden kann das Coronavirus beim College-Football aber auch dieses Jahr nicht. Während sich Tom Jackson unbekümmert gibt, wäre seine Frau Cindy Jackson fast nicht zum Spiel gekommen. «Ich bin besorgter als er, wenn es um Covid geht», sagt sie. Geimpft seien beide. Die Masken planen sie auch im Freien anzubehalten, obwohl dies nicht vorgeschrieben ist.

«Ich habe meine Maske dabei und bin so aufgeregt», meinte die 21-jährige Alysse Oechsner vor dem Spiel der Wisconsin Badgers in Camp Randall am vergangenen Freitag. Einmal habe sie heute schon geweint und werde es bestimmt wieder tun, erzählt sie dem «Wisconsin State Journal». Über 75'000 Fans kamen am vergangenen Freitag zum Startspiel der Badgers zusammen – und sie liessen das Stadion zum traditionellen Lied der Badgers «Jump Around» beben. Dieses wird nicht nur gesungen, sondern auch wörtlich genommen: 75'000 Menschen hüpfen zum Beat der Hip-Hop-Gruppe House of Pain.

Zusammen mit den Fans sind auch volle Biergärten und Hotels zurück – sowie die Einnahmen aus Tausenden verkauften Donuts und Hotdogs. Laut dem «Wisconsin State Journal» bringt jedes Heimspiel dem Bundesstaat Wisconsin etwa 16 Millionen Dollar ein.

Die Delta-Variante des Coronavirus verursacht zurzeit weiterhin einen Anstieg von Erkrankungen in wenig geimpften Teilen der USA. Die «National Collegiate Athletic Association» (NCCA) hat deshalb Leitlinien erlassen, welche vorsehen, dass nicht geimpfte Spieler und Trainer dreimal pro Woche getestet werden.

Für die Fans gelten andere Regeln. Laut «Los Angeles Times» verlangen lediglich die Oregon-, die Oregon-State- und Louisiana-State-Universitäten einen Impfnachweis oder negativen Test für den Eintritt ins Football-Stadion. Die restlichen Colleges schreiben einzig in Innenräumen des Stadions das Tragen von Masken vor. Professor Art Markmann, Leiter der Covid-19-Planungsgruppe der Texas University, hält gegenüber der «Los Angeles Times» fest, dass die Universität grundsätzlich auf individuelle Verantwortung setze.

