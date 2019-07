Ju-Air-Chef Kurt Waldmeier hört auf

Gesucht: ein Flieger

Wann Kapitän Waldmeier abtritt, steht noch nicht fest – und ist auch nicht sehr relevant, weil die erste Ju-52 frühestens im Frühling 2021 wieder abheben wird. «Wir stehen nicht unter Zeitdruck», sagt Mediensprecher Christian Gartmann. Die Ju-Air suche einen neuen Chef, der «viel Erfahrung im fliegerischen Bereich hat, vor allem auch im Sichtflug». Diese Person werde von Waldmeier noch eingearbeitet. Waldmeier, der die Tante Ju auch selber flog, stehe der Ju-Air für strategische Fragen auch in Zukunft zur Verfügung.

Parallel zur Erneuerung im Management stellt sich die Ju-Air auch technisch neu auf. Die Firma konzentriert sich künftig auf den Flugbetrieb ihrer drei historischen JU-52 als Kerngeschäft. Der Wartungsbetrieb werde geschlossen, heisst es in der Medienmitteilung. Der Unterhalt der Flugzeuge und Motoren wird an die Junkers Flugzeugwerke und einen externen Motorenpartner übergeben.

Viele neue Teile

Im Mai hatte der Bund die Totalrevision der Ju-52 blockiert und den Unterhaltsbetrieben ihre Zulassung entzogen. Die Ju-Air jedoch muss zahlreiche tragende Teile an ihren Flugzeugen vorsorglich durch neue Teile ersetzen, etwa an Flügeln, Rumpf oder Leitwerken. Da solche Teile nicht mehr erhältlich sind, müssen sie in aufwändiger Einzelfertigung neu hergestellt werden. Die Ju-Air unterzieht sich deshalb einer kompletten Erneuerung. Die Fluggesellschaft wird sich künftig auf den Flugbetrieb als Kerngeschäft konzentrieren. Die neue Organisation wird aus den Bereichen Operation (Piloten und Kabinenpersonal), Ausbildung und Sicherheit, Bodendienste (Passagiere, Einsatzplanung, Handling) und Administration bestehen.

Der eigene Wartungsbetrieb, der bisher für laufenden Unterhalt, Reparaturen und Überholungen zuständig war, werde aufgelöst, heisst es im Communiqué. Die technische Betreuung der historischen Flugzeuge wird an die ebenfalls in Dübendorf ansässige Junkers Flugzeugwerke AG übergeben, welche auch die bereits laufende Grundüberholung der drei JU-52 verantwortet. Diese Firma hat sich mit dem Neubau einer Junkers F13 schon viel Erfahrung angeeignet. Die F13 hatte ihren Jungfernflug vor 100 Jahren.