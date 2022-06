Verschwundenes Pferd – Jovan tot in steilem Gelände aufgefunden Rettungskräfte haben einen Tierkadaver entdeckt und identifiziert: Es handelt sich um den Schimmel, der seit Ende Mai im Baselbiet vermisst wurde. Doch wie konnte das Tier die Weide verlassen?

Jovan sollte in Waldenburg seinen Lebensabend geniessen, ist aber nun aber wohl auf brutale Weise gestorben. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Jovan ist tot. Der Leichnam des Schimmels, der Ende Mai von einer Weide in Waldenburg verschwunden war, ist an einer schwer zugänglichen Stelle bei der Wasserfallen-Seilbahn gefunden worden, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilt. Man habe bei einer Rettungsübung zufällig einen grösseren Tierkadaver entdeckt und diesen anschliessend identifizieren können. «Die in der Folge getätigten Abklärungen ergaben zweifelsfrei, dass es sich beim toten Tier um das Pferd Jovan handelt», so die Polizei.

Der Fall des verschwundenen Partbred-Araber-Schimmels hatte grosses öffentliches Interesse erregt – zumal einiges auf einen Diebstahl hindeutete (lesen Sie hier mehr zum ominösen Verschwinden des Pferdes).

«Nach der Veröffentlichung der entsprechenden Medienmitteilung mit Zeugenaufruf gingen in den folgenden Tagen viele Hinweise aus der Bevölkerung ein», schreibt die Polizei. Man sei sämtlichen Hinweisen gefolgt, allerdings ohne Ergebnis. Es sei davon auszugehen, dass das Pferd kurz nach dem Verlassen der Weide im unwegsamen Gelände abstürzte und so zu Tode gekommen sei. «Die Frage, wie das Pferd die geschlossene Weide verlassen konnte, konnte bis anhin nicht geklärt werden.»

bor

Fehler gefunden?Jetzt melden.