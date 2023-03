Veränderung auf Medienplatz Basel – Journalismus-Urgestein gibt «Onlinereports» in neue Hände Per 1. Juli übernehmen BaZ-Redaktor Jan Amsler und Alessandra Paone vom «Tages-Anzeiger» das Basler Newsportal von Peter Knechtli. Oliver Sterchi

BaZ-Redaktor Jan Amsler (links) und Tagi-Inlandredaktorin Alessandra Paone mit «Onlinereports»-Gründer Peter Knechtli. Foto: Onlinereports

Das Basler Newsportal «Onlinereports» wird künftig von einem neuen Duo geführt: Jan Amsler und Alessandra Paone übernehmen per 1. Juli vom Gründer und langjährigen Chefredaktor Peter Knechtli. Dies gaben die drei an einer Medienkonferenz am Freitagmorgen bekannt.