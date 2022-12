Basler Reaktionen auf Herzogs Niederlage – «Jositsch hätte sich zurückziehen sollen» – Solands Hündin leidet mit Nach über 50 Jahren wäre Basel-Stadt beinahe wieder im Bundesrat vertreten gewesen. Die knappe Wahlniederlage von Eva Herzog (SP) bleibt im Netz nicht unkommentiert. Simon Bordier

Die Basler Regierung verfolgte die Wahl im Bundeshaus. Im Bild: (v.l.) Stephanie Eymann, Tanja Soland, Conradin Cramer, Lukas Engelberger und Schreiberin Barbara Schüpbach-Guggenbühl Foto: Twtter/Kanton Basel-Stadt

So gross die Überraschung über die Wahl der Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat ist, so gross ist die Enttäuschung in Basel-Stadt über das knappe Scheitern von Ständerätin Eva Herzog.

Fleur Weibel, Grossrätin der Grünen, sieht ein Problem bei Daniel Jositsch. Der Zürcher SP-Ständerat hatte es als Mann nicht auf das Wahlticket seiner Partei geschafft und sich im Vorfeld darüber beklagt. Letztlich akzeptierte er den Entscheid, erhielt aber an diesem Mittwoch dennoch einige Stimmen. Diese fehlten dann den beiden offiziellen SP-Kandidatinnen – nicht zuletzt Eva Herzog. «Also Jositsch hätte sich jetzt zurückziehen sollen. Peinlich», befand Weibel auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Basler Grossrat Oliver Thommen (Grüne) versucht, der gescheiterten Bundesratskandidatin Mut zu machen. «Kopf hoch, Eva Herzog, du hast toll gekämpft und hättest es verdient.» Dem Zuspruch folgt eine Gratulation an die Gewinnerin aus dem Kanton Jura, Baume-Schneider. «Schön zu wissen, dass die Nordwestschweiz im Bundesrat vertreten sein wird», schreibt er.

Der SVP-Präsident von Basel-Stadt, Pascal Messerli, stimmt in den Chor der Gratulanten ein: «Scheint eine absolut freundliche und gmögige Frau zu sein, auch wenn politisch weit von mir entfernt!», meint er zur Person Baume-Schneider. Auch auf dem offiziellen Twitter-Account des Kantons Basel-Stadt gibt es Glückwünsche an die Adresse des neuen SVP-Bundesrats und der neuen SP-Bundesrätin: «:Wir gratulieren Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider zu ihrer Wahl in den Bundesrat und dem Kanton Jura zur ersten Bundesrätin. Eva Herzog danken wir für ihre Kandidatur.»

Marcel Colomb, Vize-Präsident der SP Basel-Stadt, zeigt sich als fairer Verlierer: «Wir stossen an auf Elisabeth und heben das Glas für unsere hervorragende Ständerätin Eva Herzog.» SP-Politikerin Sarah Wyss, die den Stadtkanton im Nationalrat vertritt, meint, Eva Herzog hätte «den urbanen Stimmen eine Stimme gegeben». Sie findet aber auch für Elisabeth Baume-Schneider wohlwollende Worte.

Mit Eva Herzog wäre der Kanton Basel-Stadt nach 50 Jahren erstmals wieder in der Landesregierung vertreten gewesen.

Die Ausmarchung zwischen Herzog und Elisabeth Baume-Schneider wollte sich der Regierungsrat von Basel-Stadt nicht entgehen lassen: Die siebenköpfige Regierung hatte den Wahlkrimi in corpore von der Tribüne des Ratssaals aus verfolgt.

Manche Basler Exekutivmitglieder hatten Eva Herzog noch als Regierungsratskollegin gekannt: Von 2005 bis 2020 leitete sie im Stadtkanton das Finanzdepartement, bevor sie in den Ständerat gewählt wurde. Tanja Soland trat die Nachfolger von Herzog in der Basler Regierung an. Nach den knappen ersten Wahlgängen stieg die Spannung. Soland und ihrer Hündin Canela war bange zu mute, wie ein Tweet der Finanzvorsteherin ahnen liess.

Der bekannte Basler Stadtführer Jean Rebmann alias Grabmacherjoggi tröstet sich derweil mit heissen Marroni vor dem Rathaus. Die Tüte teilt er mit Nationalrätin Sarah Wyss.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung» und Kulturjournalist. Mehr Infos

