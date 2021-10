20 Jahre beim FC Basel – Josef Zindel ist verstorben Der 68-Jährige ist an diesem Wochenende nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Zindel war in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für den FC Basel tätig. Tilman Pauls

Josef Zindel war dem FC Basel nahezu sein ganzes Leben lang eng verbunden. An diesem Wochenende ist er nach kurzer und schwerer Krankheit unerwartet verstorben. Foto: Freshfocus.

Nach kurzer und schwerer Krankheit ist Josef Zindel an diesem Wochenende im Basler Unispital im Alter von 68 Jahren verstorben. Zindel war in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für den FC Basel tätig. Dem Club war er aber nahezu sein ganzes Leben lang eng verbunden.

Nach seiner abgeschlossenen Lehre als Buchhändler zog Zindel aus dem St. Galler Rheintal nach Basel. Nur wenige Tage nach seinem ersten Arbeitstag in der Buchhandlung Wepf sah er das erste Spiel des FC Basel im St.-Jakob-Park, ein 1:1 gegen den FC St. Gallen. «Es war Liebe auf den ersten Blick», so hat es Zindel mal gesagt. Sein Weg und der des FC Basel haben sich seitdem nie mehr getrennt.

Zwischen 1982 und 1996 berichtete Zindel für die «Basler Zeitung» regelmässig über den Club, auch in dessen schwersten Zeiten. «Ich versuchte den FCB so zu begleiten, wie ich es noch heute regionalen Journalisten empfehle: mit kritischer Solidarität. Ich glaube, das ist mir gelungen», sagte Zindel mal.

Zwischen 2001 und 2013 war er als Kommunikationschef tätig und prägte den Club in vielerlei Hinsicht. Bis zuletzt arbeitete Zindel noch als Historiker, als Redaktor sowie Kolumnist des «Rotblau-Magazins» und war seit letztem August Präsident der Fanarbeit Schweiz. Im nächsten Sommer wäre er beim FC Basel in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen.

Der FCB sowie auch die Redaktion der «Basler Zeitung» sprechen den Angehörigen ihr aufrichtiges und tiefstes Beileid in dieser schwierigen Zeit aus.

