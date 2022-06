Rundgang mit Direktor des Kunstmuseums – Josef Helfensteins liebste Werke an der Art Basel Seit 6 Jahren leitet er das Basler Kunstmuseum. Bei einer Tour der Hauptausstellung und der Art Unlimited zeigt uns Josef Helfenstein, welche Kunstwerke ihm besonders ins Auge gefallen sind. Josef Helfenstein

Josef Helfenstein hat bei seinem Art-Rundgang allerlei angesprochen: Skulpturen, Installationen, Artefakte. Hier zu sehen: «Spheres and Curved Line» von Marlow Moss. Fotos: Kostas Maros

Hyun-Sook Song: 4 Brushstrokes over 1 Brushstroke

Fotos: Kostas Maros

Dieses wunderbare grossformatige Gemälde der in Norddeutschland lebenden koreanischen Malerin Hyun-Sook Song besteht, wie der Titel besagt, aus vier mit breitem Pinsel ausgeführten weissen Strichen. Deren transparente Farbspur lässt die darunterliegende ockerfarbene diagonale Geste durchscheinen. Song malt ihre Bilder in einem Zustand geistiger und physischer Konzentration in der Tradition asiatischer Tuschmalerei – Korrekturen sind dabei ausgeschlossen. Ihre Werke sind von ausserordentlicher malerischer Präzision und Qualität.