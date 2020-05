Congeli trifft die Krise hart – Jonglieren mit Zahlen Fussball / Eine wichtige Einnahmequelle des FC Concordia ist das Catering im St.-Jakob-Park. Diese entgeht dem Verein nun aber seit Ende Februar. Dominic Willimann



Der FC Concordia bleibt zurzeit auf seiner Ware sitzen, anstatt sie im Joggeli an die Kundschaft zu bringen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Stephan Gloor bleibt keine andere Wahl. Das Lager ist voll, die Ware da. Doch Abnehmer dafür gibt es aktuell keine. So begibt sich der Catering-Verantwortliche des FC Concordia am Montag in sein Depot in der Brüglinger Ebene, um ein Inventar durchzuführen. Denn eines ist klar: So rasch wird der Basler Traditionsclub sein Essen und Trinken nicht mehr an die sportaffine Kundschaft bringen. Daran wird auch der vom Bund verordnete Lockerungsbetrieb ab nächster Woche nichts Wesentliches ändern. Die Corona-Krise trifft Concordia besonders hart.