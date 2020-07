Der Penalty-Held – Jonas Omlin wird dem FC Basel fehlen Beim 3:2 gegen die Young Boys hält Torhüter Jonas Omlin den Basler Sieg im letzten Moment fest. Es ist ein Moment, der dem FC Basel wieder in Erinnerung ruft, was für einen wichtigen Spieler er in wenigen Wochen verlieren könnte. Tilman Pauls

Jonas Omlin macht seinen Fehler wieder gut und hält den Penalty, den er mit seinem Foul an Jean-Pierre Nsame verschuldet hat. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Am Ende erhob sich das ganze Stadion, was – zugegeben – in Corona-Zeiten nicht ganz so imposant ist, als wenn es 36’000 Menschen in einem ausverkauften St.-Jakob-Park tun. Aber die, die da waren, wollten sich auf besondere Art bei Jonas Omlin bedanken. Die meisten Zuschauer klatschten sogar dann noch, als Omlin unten auf dem Rasen von einem Fernsehinterview zum nächsten weitergereicht wurde.