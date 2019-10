Jonas Omlin und die Handvoll

Man muss gar nicht erst so tun, als wäre das etwas Besonderes, diese erste Reise in der Europa League. Jonas Omlin macht das ja nicht zum ersten Mal. Er war schon häufiger mal mit dem FC Basel unterwegs, und mit dem FC Luzern übrigens auch. Vor ein paar Wochen war er ausserdem für ein paar Stunden in Dublin, mit dem Schweizer Nationalteam.