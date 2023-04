Rotblau weltweit – Jonas Omlin ist Gladbachs Bester Der Goalie sichert den formschwachen Borussen einmal mehr einen Punkt und Angreifer Ricky van Wolfswinkel hat doppelt Pech. Benjamin Schmidt

Der Herr der Lüfte: Jonas Omlin in der Partie gegen Freiburg. Foto: Freshfocus

Deutschland

Jonas Omlin ist in der Winterpause vom HSC Montpellier zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, um dort seinen nach München abgewanderten Landsmann Yann Sommer im Tor zu ersetzen. Während die Fohlen in der Bundesliga nicht richtig auf Trab kommen (nur drei Siege aus dreizehn Spielen in der Rückrunde), liegt dies keinesfalls an Omlin. Dieser wird von der deutschen Presse regelmässig mit Lob überschüttet. Nach der Partie gegen Frankfurt am Wochenende betitelte «Sport1» den 29-Jährigen als «überragenden Keeper», für den «Kicker» war Omlin «einmal mehr Borussias Bester». Auch einmal mehr jedoch kamen Omlins Vorderleute gegen die Hessen nicht in Fahrt, erneut sprang nur ein 1:1 heraus.

Der FC Bayern München macht seinem Ruf als «FC Hollywood» in diesen Wochen alle Ehre. Seit dem umstrittenen Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel folgten das Aus gegen Freiburg im DFB-Pokal sowie das so gut wie besiegelte Aus in der Champions League durch das 0:3 bei Man City. Besonders Goalie Yann Sommer bekam nach der Pleite in Manchester sein Fett weg: Experten wie Roman Weidenfeller behaupteten, dass Sommer den Führungstreffer hätte parieren können, wenn er ein paar Zentimeter grösser wäre, und dass Bayerns angestammte Nummer eins, Manuel Neuer, den Ball gehalten hätte.

Besonders Sky-Experte Didi Hamann kritisierte Sommer scharf und bezeichnete ihn als «heillos überfordert». Ausgerechnet sein grösster Kritiker stellte sich nach dem Spiel der Bayern gegen Hoffenheim am Samstag jedoch schützend vor Sommer. Diesem schienen beim Freistoss-Gegentreffer von Andrej Kramaric wieder ein paar Zentimeter für eine Abwehr zu fehlen. Gemäss Hamann hatte der Schweizer Nationaltorwart jedoch wohl «Angst davor, dass er mit dem Kopf gegen den Pfosten kracht», «heute nehme ich ihn in Schutz». Dennoch darf man davon ausgehen, dass die Kritik an Sommer in den kommenden Wochen weiter laut bleibt, sollten auch die Bayern weiter nicht überzeugen.

Ägypten

Marcel Koller wird in Ägypten zum Titeljäger. Der Trainer gewann mit Al Ahly Kairo bereits den Supercup, seit vergangenem Montag darf sich der Zürcher nun auch Cupsieger nennen, dank eines 2:1-Erfolgs nach Verlängerung über den Pyramids SC. Gut möglich, dass der Titel nicht der letzte in dieser Saison bleibt: Auch in der Meisterschaft ist Koller mit den Hauptstädtern auf Kurs, nach dem ungefährdeten 3:0-Sieg über den Pharco FC am Freitag führt Al Ahly die ägyptische Premier League weiterhin ungeschlagen an.

Niederlande

Ricky van Wolfswinkel macht in seiner Heimat das, was er am besten kann: Tore schiessen. Acht Ligatore für den FC Twente hat er in der laufenden Saison bereits auf seinem Konto stehen. Und es war grossem Pech geschuldet, dass gegen Utrecht am Wochenende nicht noch weitere dazukamen. Gleich drei Treffer – an deren zwei Van Wolfswinkel direkt beteiligt war, einmal als Assistgeber, einmal als Torschütze – wurden dem FC Twente aufgrund von Abseitsstellungen aberkannt. Und wenn man selbst nicht reüssiert, machts halt der Gegner: Dieser erzielte nicht einmal zwei Minuten nach dem dritten irregulären Treffer der Gäste selbst den Siegtreffer.

Italien

Eigentlich schien schon besiegelt, dass das kleine US Cremonese nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Serie A direkt wieder den Gang in Liga zwei antritt. Von den ersten 23 Ligapartien konnten die Lombarden keine einzige gewinnen und standen abgeschlagen am Tabellenende. Seither darf Cremonese jedoch wieder Hoffnung schöpfen, den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Die letzten beiden Partien wurden beide gewonnen, beim 1:0-Erfolg über Empoli spielte Charles Pickel durch. Dennoch muss zum Tritt auf die Euphoriebremse geraten werden, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiter sieben Zähler.

Russland

Viel zu jubeln hat derzeit Fjodor Tschalow in Russland. Der Torjäger erzielte gegen Ural Jekaterinburg vom Elfmeterpunkt aus Ligatreffer 14 zum 2:0, der Endstand lautete 2:1. Auch dank ihm bleibt ZSKA bis auf einen Zähler an Guillermo Abascals drittplatziertem Spartak dran.

Polen

Für Gornik Zabrze ist im Kampf gegen den Abstieg derzeit jeder Zähler Gold wert. Vor allem dann, wenn er gegen einen – oder besser noch deren drei – direkten Konkurrenten eingefahren wird. So passiert am Freitag bei Zaglebie, das man mit 2:0 bezwang und so in der Tabelle überholen konnte. Ausgerechnet Emil Bergström, der nicht gerade fürs Toreschiessen bekannte Innenverteidiger, erzielte per Kopf die Führung und sorgte dafür, dass sich sein Verein zwischenzeitlich aus der Abstiegszone verabschiedete.

Österreich

Noah Okafor konnte nach der WM nicht mehr an die Form anknüpfen, die ihn vor dem Turnier auf die Wunschzettel diverser europäischer Topclubs befördert hatte. Trotzdem soll das Interesse am Schweizer Angreifer nicht nachgelassen haben, unter anderem soll die SSC Neapel mit dem Gedanken spielen, Okafor als Ersatz für den abwanderungswilligen Victor Osimhen einzuplanen. Vorerst wird Okafor womöglich jedoch keine Werbung in eigener Sache machen können. Der 22-Jährige verletzte sich jüngst am Sprunggelenk. Wie lange er ausfallen wird, ist noch offen.



